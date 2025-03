Flick è sicuro: “Raphinha merita la candidatura per il Pallone d'oro"

Barcellona, 10 marzo 2025 – Domani il Barcellona scenderà in campo contro il Benfica per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Nella gara di andata, giocata lo scorso mercoledì al Da Luz, i blaugrana hanno avuto la meglio nonostante l'inferiorità numerica maturata al 22' per il fallo di Cubarsi su Pavlidis, grazie soprattutto a Raphinha. Il numero 11, infatti, ha segnato il gol decisivo del match con una rasoiata che si è infilata nell'angolino basso e ha regalato a Flick la possibilità di partire in vantaggio nel match di ritorno. Domani basterà un semplice pareggio al Barcellona per passare il turno e qualificarsi ai quarti di finale. Nella conferenza stampa prepartita, che si è svolta oggi, il tecnico tedesco ha voluto parlare proprio del suo numero 11, che quest'anno sta giocando una stagione formidabile. Alla luce dei dati e di tutto ciò che sta facendo in questa stagione, Flick è convinto che Raphinha meriti di essere uno dei candidati per il prossimo pallone d'oro. Dall'inizio della stagione, il brasiliano ha messo a segno 25 gol e 18 assist in 40 presenze totali, suddivisi in: 13 reti e 9 assist in 26 gare di Liga, 9 centri e 4 assist in 9 partite di Champions, 1 gol e 4 assist in 3 apparizioni in Coppa del Re e 2 gol e in assist in 180 minuti in Supercoppa di Spagna. Per l'ala brasiliana si tratta della miglior stagione della carriera, segno di una maturità calcistica che ormai è stata raggiunta e che ha reso Raphinha uno dei migliori giocatori al mondo. L'11 blaugrana, infatti, non è solo presente nelle azioni offensive del Barcellona, ma è anche un giocatore di quantità che contribuisce spesso alla fase difensiva della squadra. Non è un caso che Flick abbia scelto di dargli la fascia di capitano in più di un'occasione: Raphinha è un leader e un assoluto trascinatore di questo Barcellona. Dopo la gara di domani contro il Benfica, i blaugrana saranno impegnati nella sfida contro l'Atletico Madrid, decisiva per quanto riguarda la Liga. Flick e i suoi si trovano al primo posto a pari punti con il Real Madrid, ma con una partita in meno, mentre i colchoneros inseguono a -1. Sarà importante capire con quale spirito arriveranno le due squadre, dal momento che, oltre Barcellona – Benfica, in questa settimana andrà in scena anche il ritorno tra Atletico Madrid e Real Madrid, terminato 2-1 per i blancos all'andata.