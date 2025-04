Flick: “Semifinale vicina? No, il calcio spesso è pazzo”

Barcellona, 10 aprile 2025 – Sognare in grande, ma mantenere i piedi per terra: è questo il messaggio che vuole lanciare Hansi Flick a tutto l'ambiente del Barcellona. Nell'andata dei quarti di finale contro il Borussia Dortmund, i blaugrana hanno fornito un'altra prestazione eccellente, l'ennesima di questa stagione, trovando la vittoria per 4-0 che rende difficilissima la rimonta dei gialloneri al ritorno. Nella gara di ieri, i protagonisti sono stati ancora una volta i componenti del tridente d'attacco: Raphina (autore della prima rete del match al 25'), Lewandowski (in gol al 48' e al 66') e Yamal, che ha trovato il 4-0 con un tocco di punta da giocatore di futsal, che è terminato all'angolino basso. Nonostante il risultato rassicurante, il mister vuole tenere alta la guardia dei suoi per evitare brutte sorprese, tanto che, alla domanda sul passaggio in semifinale ormai quasi certo, il tedesco non si è voluto sbilanciare, evidenziando come ci sia ancora una partita di ritorno da giocare e come il calcio spesso può essere pazzo. Quando si parla di rimonte, nessuno può insegnare più del Barcellona: i blaugrana sono stati i protagonisti della famosa “remuntada” nel 2017 contro il PSG, quando, dopo la sconfitta per 4-0 all'andata al Parco dei Principi, l'allora squadra di Luis Enrique ribaltò completamente tutto al ritorno grazie al 6-1 del Camp Nou. Ma il Barcellona è stato protagonista anche in negativo delle rimonte, come quella subita contro la Roma esattamente sette anni fa, il 10 aprile del 2018, o quella della stagione successiva contro il Liverpool, dove la squadra di Kloop riuscì a ribaltare il 3-0 dell'andata grazie alle doppiette di Origi e Wijnaldum. Il mister tedesco vuole evitare che la settimana prossima al Westfalenstadion si verifichi una situazione simile a quelle appena citate, perciò fin da subito ha imposto alla sua squadra di non pensare di avere la qualificazione già in tasca. Già nella gara di ieri, dopo il 4-0 il Barcellona ha abbassato la soglia dell'attenzione, subendo anche il gol di Beier (poi annullato per fuorigioco), perciò la parola d'ordine che vige in questi giorni in casa Barcellona è una sola: “allerta”. Prima del match di ritorno contro i gialloneri, Flick e i suoi saranno impegnati in campionato contro il Leganés, sabato alle 21, per mantenere il Real Madrid a distanza di sicurezza e per mantenere ancora vivo il sogno “triplete”, di cui il mister ha parlato nei giorni scorsi.