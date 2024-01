Folgore, scatto finale. Il Legnano cade al 93’ nella sfida salvezza

VERANO BRIANZA (Monza)

Vittoria in zona Cesarini per la Folgore Caratese che supera il Legnano a pochi secondi dal fischio finale nella ventunesima giornata del girone B di Serie D. Padroni di casa avanti per primi con Barranco Stocco al 34’ grazie a una bella girata di testa su traversone da destra. Palla al centro e i lilla pareggiano al 36’ con Bardelloni, autore di un altro pregevole colpo di testa. La gara sembra avviata a concludersi con il risultato di parità e invece all’ultimo respiro, al 93’, arriva la beffa per la squadra ospite perché la Folgore Caratese, con l’assist di Barranco Stocco, girato in porta da Roberto Esposito (a destra nella foto a fianco dell’altro marcatore di giornata), batte Ravarelli.Luca Di Falco