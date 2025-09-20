Foligno, al Blasone la matricola Camaiore: "Vogliamo ripartire subito. Ma senza frenesia"

FOLIGNO – "Proveremo a ripartire subito evitando la frenesia per ottenere tutto e subito per andare incontro a qualche rischio di troppo che potremo pagare a caro presso". Frase con la quale Walid Khribech , capitano dei falchetti, alla vigilia dell’anticipo odierno Foligno - Camaiore (stadio Blasone fischio di inizio ore 15), carica la squadra consapevole delle difficoltà che nasconde l’appuntamento con la neo – promossa compagine toscana.

"Una squadra che ha iniziato il campionato nel migliore dei modi, all’insegna dell’entusiasmo che arriva al Blasone carica del successo ottenuto con il Prato a conferma delle potenzialità di una squadra che contro il Foligno – continua Khribech – proverà a renderci la vita dura. Camaiore che merita il necessario rispetto che, il Foligno affronterà per riuscire a riprendere il percorso che si è spezzato a Grosseto. Dal nostro canto conosciamo quelle che sono le nostre potenzialità, capaci con il nostro gioco di creare affanno all’avversario. Per riuscire ad incanalare la partita a nostro favore dobbiamo essere bravi, intelligenti, provare a fare una prestazione sulla scia di quanto siamo stati capaci di fare al cospetto della Sammaurese in Coppa Italia e in occasione della partita inaugurale contro il Montevarchi. Molto dipenderà da come il Foligno sarà riuscito a smaltire quel pizzico di delusione maturato dopo il passo falso di Grosseto. Certo – possiamo fare meglio – conclude Khribech - per cui contro il Camaiore con l’aiuto dei nostri tifosi faremo di tutto per regalare il sorriso e le soddisfazioni che meritano".

Per l’appuntamento di oggi l’allenatore Manni ad eccezione di Grea, (infortunato che potrebbe rimanere a lungo fuori dal campo) potrebbe avere tutti a disposizione.

Questa la probabile formazione: Rossi, Qendo, Cottini, Shiaroli, Falasca, Settimi, Ceccuzzi, Pellegrini (Ferrara) Khribech, Tomassini, Sylla.

Carlo Luccioni