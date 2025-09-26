Foligno: blitz al Bernicchi. Trestina ko, decide Morlandi

TRESTINA 0 FOLIGNO 1

TRESTINA (4-4-2): Bonifacio 6,5; Ubaldi 6 (40’ s.t. Russo s.v.), Sensi 6, De Meio 6, Giuliani 6; Mercuri 6,5, D’Angelo 5,5 (28’ s.t. Ferrarese 5,5), Tolomello 5,5, Proietti Zolla 6,5 (11’ p.t. Cuccarini 6); Priore 6 (28’ s.t. Nouri 5,5), Ferri Marini 5 (15’ s.t. Manfredi 6). All. Calori 6

FOLIGNO (4-3-3): Rossi 7; Qendro 6, Cottini 6,5, Schiarol 5,5, Falasca 6; Settimi 5,5 (1’ s.t. Ferrara 6,5, 34’ s.t. Marchetti 6), Ceccuzzi 6, Pellegrini 6,5; Khribech 6 (14’ s.t. Pupo Posada 7), Tomassini 6 (28’ s.t. Morlandi 7), Sylla 6 (41’ s.t. Della Spoletina s.v.). All. Manni 6,5

Arbitro: Vincenzi di Bologna 5,5

Marcatore: 29’ s.t. Morlandi

Un tempo per uno, ma a far festa è solo il Foligno, che supera il Trestina al "Bernicchi" grazie ad un gran gol dell’ex Morlandi. Partita vibrante ed agonisticamente intensa, che il direttore di gara arbitra con uniformità di giudizio ma pure con ripetute omissioni di cartellini gialli. Nel primo tempo sono gli altotiberini a rendersi più pericolosi, nel secondo i falchetti salgono decisamente di tono. Al 7’ D’Angelo lancia in profondità, Schiaroli sbaglia l’intervento, Proietti Zolla si presenta davanti a Rossi, il suo tiro termina sul palo, il giocatore bianconero è atterrato dal portiere: rigore. L’esterno altotiberino resta a terra: trasportato in ospedale, gli verrà diagnosticata la frattura della clavicola. Sul dischetto va Ferri Marini, ma Rossi sventa in angolo. Il Trestina è più incisivo ed al 22’ Ferri Marin calcia a lato, mentre l’unica conclusione degli ospiti arriva al 30’ con una punizione di Khribech respinta da Bonifacio. Al 36’ il vivace Mercuri si libera bene ma non trova la porta, 1’ dopo Settimi (già ammonito) rischia il secondo giallo per una brutta entrata su De Meio. Nella ripresa il copione cambia decisamente ed ora è il Foligno a farsi preferire: al 19’ Bonifacio compie un bell’intervento per anticipare Tomassini su cross di Pupo Posada. Al 29’, su punizione di Ferrara, Morlandi (in campo da pochi secondi) stacca di testa ed insacca. La reazione del Trestina è tutta in una mezza rovesciata di Manfredi al 38’, mentre al 44’ il Foligno sfiora il raddoppio con Pupo Posada (bravo Bonifacio nell’uscita).

Paolo Cocchieri