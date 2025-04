Foligno Calcio a un passo dalla promozione in Eccellenza: sfida decisiva col Todi

Il Foligno Calcio è a un passo dal coronamento di un sogno: il ritorno in Eccellenza. Potrebbe bastare vincere il confronto casalingo di domani allo stadio Enzo Blasone col Todi, squadra che necessita dei punti – salvezza per provare a chiudere il discorso "promozione" con 90 novanta minuti di anticipo. Il Foligno, grazie all’esalante percorso (14 vittorie e due pareggi) che ha consentito ai falchetti di superare il San Venanzo ex capolista che domani sarà impegnato sul terreno del Bevagna, calcio dopo sette stagioni ptrebbe tornare in Eccellenza.

A pilotare il sodalizio biancazzurro l’allenatore Michele Proietti e il diesse Simone Angelini. Un tandem vincente e silenzioso, capace di essere vicino sempre vicino alla squadra che, in estate gli addetti ai lavori avevano pronosticato collettivo di alta classifica ma non certo con le ambizioni di protagonista. "Ero consapevole che il direttore sportivo Angelini era riuscito ad allestire un buon collettivo ma se devo essere sincero – spiega l’allenatore Michele Proietti – non avrei immaginato che il Foligno ad 180 minuti dalla conclusione della stagione si sarebbe trovato a giocarci la promozione in Eccellenza. Meglio così, vuol dire che siamo stati gli artefici di una splendida rincorsa nei confronti del San Venanzo, rincorsa che premia l’impegno, la serietà di un gruppo di che in campo, anche nei momenti di difficoltà è riuscito a dare sempre il meglio e adesso non vogliamo fermarci, convinti che nessuno ci regalerà niente. A cominciare dal confronto con il Todi che arriverà al Blasone nel tentativo di rovinarci la festa. Pensare che tutto sia già scontato potrebbe essere un errore imperdonabile – conclude Proietti – ma ho raccomandato alla squadra che quella con il Todi rappresenta una sorta di finale con tutti i rischi che comporta ma da vincere a tutti i costi".

"Un finale di stagione che ho sognato ma non credevo che il sogno si sarebbe avverato. Grazie alla lunga striscia positiva – fa eco il ‘diesse’ Simone Angelini - la rincorsa nei confronti del San Venanzo, il Foligno ha meritato di arrivare a due giornata dalla fine della stagione di giocarsi la partita che potrebbe valere la promozione nel campionato di Eccellenza. Un obiettivo che potrebbe arrivare a conclusione di una stagione al di la delle più rosee previsioni per una squadra che ha risposto sempre presenta, che premia i tifosi e da lustro anche alla città di Foligno".

Domani prima del fischio all’inossidabile Daniele Fornetti sarà consegnata una targa ricordo per le 250 partite con la casacca dei falchetti.