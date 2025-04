Foligno Calcio batte Todi 2-0: vittoria decisiva per l'Eccellenza

Foligno 2 Todi 0

FOLIGNO –3-5-1-1: Cunzi; Sorbelli, Mattia, Santoni; Giannò, Valentini, Agostini, Nissim, Cavitolo (44’s.t. Verzieri); Bacchi (43’s.t. Perri); Urbanelli (40’s.t. Trottini). A disposizione : Carnevali, Cerboni, Vichi, Fornetti, Halilaga, Chiacchierini. All: Proietti.

TODI 3- 5- 2 Cosimetti; Alabastri (32’s,t. Fabrizi), Scoppola, Bertoldi; Calistroni (39’s.t. Benedetti) , Antonelli, Di Patrizi (1’s.t. Picchiantano) ; Venturi (32’s.t. Anullo) , Filippetti (1’s.t. Fiorini); Minocchi, Zattoni. A disposizione: Antonini, Gjoka, Donati, Mannaioli. All: Nicolai.

Arbitro : Padalino di Terni.

Reti: 10’ p.t. Cavitolo, 21’p.t. Valentini.

Ammonito: Agostini. Spettatori 800. Prima dell’inizio della partita è stata regalata una targa a Daniele Fornetti per le 250 presenze con la maglia dei falchetti.

FOLIGNO – Il Foligno calcio vince con il Todi, il San Venanzo in rimonta riesce a fare altrettanto: la classifica vede ancora al comando i falchetti e per conoscere la squadra che salirà in Eccellenza, il verdetto arriverà a conclusione dell’ultimo turno della stagione. Festa per il Foligno calcio rimandata che non ha deluso gli oltre 800 spettatori sugli spalti del Blasone, vestito a a festa e con una coreografia che solo il popolo biancazzurro è capace di regalare. A rompere l’equilibrio Cavitolo che dalla bandierina ha imgannato Cosimetti realizzando un gol che ricorda quelli siglati in passato da Massimo Palanca. Sul doppio vantaggio il Foligno colpisce due legni con Agostini va vicino al terzo. Il Todi sempre più in pericolo di retrocessione in un paio di circostanze sfiora la rete.

C.Lu.