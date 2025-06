Foligno Calcio: nuovi arrivi e campagna abbonamenti "Nati per volare"

FOLIGNO – Un centrocampista, un attaccante e una ‘nidiata’ di giovani Under. Sono le priorità del ‘diesse’ del Foligno Calcio, Filippo Petterini. "Profili, alcuni già definiti – spiega – altri in dirittura di arrivo, giovani di valore che sono stati determinanti per confezionare una stagione esaltante". Dopo l’uscita di scena di Lorenzo Panaioli, in procinto di approdare al Livorno, non nasconde l’idea per riportare alla corte di Manni, Foligno Tommaso Brevi. Foligno impegnato ad individuare il sostituto dell’attaccante Elio Calderini passato alla Pietralunghese.

Per quanto riguarda i giovani, eccoli i nuovi arrivi: dalla Pontevecchio di Filippo Qendro, un 2007 esterno basso che di recente ha indossato la maglia della Rappresentativa Nazionale Under 19. Trattative in dirittura di arrivo sono legate all’operazione che dovrebbe portare al Foligno un altro 2007 Ettore Marchetti. Dialogo aperto con la Ternana per portare in biancazzurro Giulio Biondini e con il Bevagna per l’attaccante Gabriele Passaquieti. Foligno al lavoro per trovare il sostituto del portiere Laerte Tognetti e dell’esterno basso Andrea Santarelli ritornati alla Fiorentina.

Foligno che oltre ai riconfermati i vari Lorenzo Schiaroli, Tommaso Settimi, Alessio Grea, Simone Tomassini, Walid Khribech, Pupo Posada e Carmelo Ferrara, può contare su Edoardo Ceccuzzi che ha rifiutato il Siena. Nel frattempo dopo l’ingresso in società di Alessandro Contardi il Foligno, con lo slogan, "Nati per volare" ha avviato la campagna abbonamenti. Prevendita tagliandi fino al 31 luglio per il settore Curva 50 euro, intero successivo 70 euro; settore Tribuna 80 euro, successivo 100 euro, donne e Over 70 e 80 euro, Poltroncine 180 euro.

Carlo Luccioni