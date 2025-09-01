Foligno, primo brindisi in Coppa. Travolta in casa la Sammaurese

FOLIGNO 2 SAMMAURESE 0

FOLIGNO 4-3-3: Rossi; Qendro, Grea, Schiaroli, Falasca; Settimi (34’ st Marchetti), Ceccuzzi, Pellegrini; Khribech (45’ st Bevilacqua), Tomassini (32’ st Morlandi), Sylla (21’ st Pupo Posada). A disp.: Petrini, Pannaccio, Cottini, Bocci, Bosi. All.: Manni.

SAMMAURESE 3-5-2: Pazzini; Moncastelli (18’ st Bianchi), Dall’Osso, Oppizi (41’ st Lambertini); Cenci (1’ st Conti), Sare, Zaccariello, Nisi (23’ st Infantino), Dimitri; Lucatti, Casolla. A disp.: Pollini, Manzi, Deshkaj, Tombesi, Ventoruzzo. All.: Asta.

Arbitro: Battistini di Lanciano.

Reti 42’ pt Tomassini, 25’ st Pupo Posada

Note: spettatori 300 circa. Ammoniti: Khribech, Dimitri, Nisi Angoli: 12-2.

FOLIGNO - Con un gol per tempo di Tomassini e Pupo Posada, il Foligno supera la Sammaurese e accede al secondo turno di Coppa Italia. Successo che poteva assumere anche un passivo più pesante per gli uomini di Antonino Asta, perchè i padroni di casa hanno colpito 5 trasverse e Pazzini (il migliore degli ospiti) in due tre circostanze ha negato il gol. Risultato ribaltato rispetto ai pronostici della vigilia che vedevano favoriti la squadra romagnola costruita per disputare una stagione da protagonista. In campo, invece, il Foligno è stato sempre il padre del gioco. "Si la mia squadra ha disputato una prestazione di spessore che a tratti ha ricordato il gioco propositivo della passata stagione – ha commentato Alessandro Manni – il punteggio poteva essere più rotondo al cospetto di un grosso collettivo ma nessuna illusione, perché durante la stagione incontreremo le solite difficoltà tipiche del campionato di serie D. Sarei un bugiardo non riconoscere il bel calcio prodotto dalla mia squadra che in campo è stata protagonista di una confortante prestazione. Per il risultato, per il gioco, per atteggiamento e personalità. Da martedì gli occhi saranno puntati alla partita di campionato con il Montevarchi". Foligno che dopo che dopo aver fallito il vantaggio con Schiaroli e Sylla al 42 trova il meritato vantaggio. Da una azione di calcio d’angolo Schiaroli colpisce la trasversa, la difesa respinge Tomassini è ben appostato e segna. Il Foligno insiste e sul finire del tempo colpisce due traverse con Tomassini e Khribech. nella rirpesa il Foligno (al 25’) trova il raddoppio con per Pupo Posada.

Carlo Luccioni