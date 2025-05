Foligno travolge Cerqueto 5-1 e si prepara allo spareggio per l'Eccellenza

CERQUETO

FOLIGNO 5

CERQUETO: Apostolico (4’st Gubbiotti), Bensi, Marini, Menchinella, Matarazzi, Fioretti N., Boaquil (19’ Mariani), Rossi (8’st Fioretti), Kabraoui (1’st Ramacci), Bellucci, Marchi (16’ Coccia). A disp: Spigarelli. All: Bellucci.

FOLIGNO: Cunzi (25’st Carnevali), Sorbelli (30’st Licitra), Trottini, Nissim, Santoni, Mattia (22’ Gambacurta), Perri, Agostini, Urbanelli (8’pt Halilaga), Bacchi, Giannò (8’pt Verzieri). A disp: Verzieri, Licitra, Fornetti, Cavitolo, Valentini, Chiacchierini. All: Proietti.

Arbitro: Vendramin di Terni.

RETI: 6’pt e 28’pt Urbanelli, 23’pt Bensi, 2’st Perri, 8’st Giannò, 35’st Agostini.

NOTE: spettatori 500 circa.

Sarà lo spareggio contro il San Venanzo a decidere chi salirà in Eccellenza. Il Foligno archivia la pratica Cerqueto con un 5-1 che sa di allenamento per i falchetti di Proietti in un Luzi tirato a lucido che si candida proprio come possibile sede dello spareggio.

Proietti si affida a una squadra a trazione anteriore con Bacchi, Urbanelli, Perri e Giannò tutti insieme dal primo minuto e la scelta dei Falchi premia già all’8’ minuto: triangolo vincente tra Urbanelli e Giannò, il numero 9 folignate insacca alle spalle di Apostolico da distanza ravvicinata e fa 0-1. Apostolico resta dolorante a terra dopo lo scontro con Urbanelli e prosegue il match con una vistosa fasciatura alla testa.

Al 23’ il Cerqueto trova il pari con la più clamorosa delle reti: tiro-cross dalla distanza di Bensi, il vento e la traversa beffano Cunzi che non trattiene e concede l’1-1. Un brivido attraversa la schiena dei folignati, ma la situazione di parità dura appena 5 minuti: al 28’ Urbanelli sfrutta un’indecisione della difesa del Cerqueto, ruba palla ad Apostolico e insacca a porta spalancata.

Nella ripresa i falchi calano subito il tris con Perri che conclude dalla sinistra con un diagonale mancino. Passano appena sei minuti e il Foligno allunga ulteriormente le distanze, Giannò dalla sinistra controlla di petto e conclude col mancino dalla distanza battendo il subentrato Gubbiotti. I ritmi della partita si abbassano e le due panchine lasciano spazio alle seconde linee. Al 37’ Agostini vede Gubbiotti fuori dai pali e da circa 35 metri insacca con una conclusione al bacio per il 5-1 finale.