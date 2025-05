Follonica Gavorrano-Trestina: Vittoria Storica e Salvezza in Serie D

Follonica Gavorrano-Trestina il giorno dopo. Una partita che resterà nella storia del club bianconero. Una vittoria che ha permesso alla formazione del presidente Bambini di restare in serie D, dando una bella boccata d’ossigeno anche alle squadre impegnate nei campionati dalla Promozione a scendere. Una domenica che il direttore sportivo Sante Podrini ha voluto celebrare radunando squadra e staff a pranzo per una bella grigliata. E così, con il maestro Rodolfo al braciere, via alle danze… culinarie.

Una vittoria che il presidente Bambini e il vice Galizi hanno voluto dedicare in primis al tecnico Simone Calori, prima allontanato, poi richiamato, capace, dopo il suo ritorno, di far remare la squadra compatta verso il traguardo salvezza centrato all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare con il gol dell’ex Mencagli.

"É stata una partita incredibile – racconta Podrini al braciere – di quelle indimenticabili. Un plauso va alla società che ci ha sempre creduto, al mister che ha fatto un lavoro straordinario, ai ragazzi che non hanno mai mollato e a chi ha lavorato dietro le quinte tutto l’anno e continua a farlo organizzando un pranzo come questo. Mi sono messo al braciere anche io? Ebbene sì, volevo cucinare qualche gufo e qualche polletto…".

Ma il post salvezza non finisce qui perché, durante il veglione di Carnevale, nel bel mezzo dell’esibizione di Roy Paladini, nel ricordo di Michael Jackson, il ds e il dg Lorenzo Bambini avevano promesso a loro volta un’imitazione dell’indimenticato re del pop in caso di salvezza. "Ogni promessa è debito" chiosa Podrini. E dall’altoparlante del Casini già riecheggiano le note di Billie Jean...