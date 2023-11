Formazione rossoblù. Verso la difesa a tre. Ipotesi-tridente

GUBBIO – Quando si parla di formazione, Braglia ha sempre ribadito un concetto: "Noi stiamo portando avanti un certo discorso dall’inizio dell’anno, ma ci servono i giocatori adatti a quel tipo di modulo". Il riferimento al 4-2-3-1 è chiaro: con Di Massimo e Spina i rossoblù hanno una marcia in più. Contro il Perugia, però, il Gubbio potrebbe schierarsi con la difesa a tre, finora prediletta dallo staff tecnico rossoblù. Due le opzioni: 3-4-3 o 3-5-2. La prima opzione consentirebbe l’utilizzo di quello che al momento è il miglior tridente possibile per il Gubbio: Spina, Udoh, Di Massimo. Sembra però più plausibile la scelta del 3-5-2: tra i pali Vettorel a guidare la difesa composta da Portanova, Signorini e uno tra Tozzuolo e Pirrello. Un ballottaggio che s’incastra con quello sulla corsia di destra tra Morelli e Frey: resta da decidere quale under schierare. Sulla sinistra è confermato Mercadante. Spina e Udoh guideranno l’attacco.