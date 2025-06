I favoriti in Canada: grande equilibrio e gp pazzo. Sarà ancora Max contro McLaren?

Montreal, 14 giugno 2025 – Un gp del Canada impronosticabile, ed è bello così. Uno straordinario giro con la gomma gialla farà partire George Russell dalla pole position, beffati Verstappen e Piastri, ma in generale c’è grande equilibrio tra i top team con anche la Ferrari che può provare a fare qualcosa di interessante. Peccato per Leclerc, errore al venerdì ed errore in Q3 (solo ottavo), ma la SF sembra avere maggiore velocità del solito sul circuito canadese e chissà che non possa esserci la sorpresa. Almeno per mandare un segnale e placare le recenti polemiche. Su tutti, forse, ancora Piastri e Verstappen, con Norris disastroso in qualifica (settimo) e un Kimi Antonelli nelle parti alte (quarto). Che spettacolo.

Le strategie

Circuito esigente quello di Montreal, ma spesso anche imprevedibile. Si è già visto in qualifica dove la pole è stata fatta con gomme gialle, cioè le medie, e anche Max Verstappen, secondo, ha usato quella mescola. In gara, però, sarà quasi impossibile vedere la rossa morbida e le indicazioni vanno verso un doppio pit stop con sequenza gialla, gialla, bianca. Qualcuno, ovviamente, cercherà di allungare il più possibile il primo stint per fare una sosta in meno (media-bianca) e sparigliare le carte, ma in generale le simulazioni dovrebbero prevedere due soste. Tutti i primi dieci, in teoria, partiranno con la media, che appare la gomma più efficace, poi secondo stint ancora con la media e chiusura con la dura di colore bianco, che è meno performante ma subirà meno degrado.

I favoriti

Praticamente impossibile identificarne uno in senso assoluto. George Russell si è preso la prima casella ma Piastri e Verstappen dovrebbero avere un passo leggermente migliore e appaiono i principali candidati alla vittoria. Si è chiamato fuori Lando Norris, settimo, che parte troppo indietro per provare a impensierire il compagno di squadra e il rivale di sempre. Mercedes può invece giocarsi il podio, sia con Russell ma anche con Antonelli, ottimo quarto in griglia. E la Ferrari? Meglio del solito in termini di velocità. Lewis Hamilton (quinto) ha ritrovato un minimo di prestazione e sul passo potrebbe anche provarci a recuperare qualche posizione su un tracciato amico, mentre Charles Leclerc ha pagato due gravi errori che rischiano di pregiudicarne la gara. Uno nelle prime libere del venerdì, con telaio da sostituire e libere 2 a guardare, e un secondo ancora più importante in Q3 che lo farà partire solo ottavo. Un peccato, perché la macchina appare migliore rispetto a quello che si è visto recentemente. Max e Piastri su tutti, dunque, poi Russell, ma le Ferrari ci sono. Sarà un gp tutto da seguire. Appuntamento domenica sera in prima serata alle ore 20.