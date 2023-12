Fortis-Rufina, che pari (1-1). Oggi Ovest-Signa 1914

Dopo gli anticipi fra Tuttocuoio-Montespertoli (2-2), Siena-Castiglionese (1-1) anche l’anticipo del derby Fortis Juventus e Rufina è terminato in parità (1-1). Rufina in vantaggio con gol di Tanini e poi pari di Noferi.

Oggi (14,30) si giocano le altre gare di Eccellenza della 13’ e 15’ giornata. Riposa Pontassieve.

Girone A

Castelfiorentino-Lanciotto Campi (arbitro Asaro di Empoli). Escluso Pisapia, il tecnico dei campigiani Secci ha tutti disponibili.

Girone B

Sport Club Asta-Scandicci (arbitro Perenzoni di Rovereto). Smaltita la delusione per l’uscita dalla Coppa Italia, lo Scandicci di Ventrice si rituffa sul campionato affrontando una trasferta molto insidiosa. L’attaccante Vezzi e La Rosa sono ancora fuori per infortunio. Radio mercato vocifera dell’arrivo di un giocatore di spessore. Nell’Asta non ci sarà l’attaccante Brent Doka che ha risolto il contratto.

Terranuova Traiana-Rondinella (arbitro Solito di Piombino). Con il vento in poppa per aver centrato la semifinale di Coppa Italia, il Terranuova affronta una Rondinella priva di Ciardini, rinforzata con l’arrivo in queste ultime ore di Tommaso Travaglini (2004), centrocampista, proveniente dal San Donato.

Firenze Ovest-Signa 1914 (arbitro Lachi di Siena). Dopo l’exploit di mercoledì sul campo dello Scandicci che ha aperto le porte alla semifinale di Coppa Italia, a guidare i rossoblù sarà ancora i tecnico Sandro Gardellin. Fra i rossoblù assenti solo Zefi e Rossi. Nel Signa manca Becagli, con l’attaccante Lorenzo Tempesti disponibile.

Lastrigiana-Baldaccio Bruni (arbitro Marchi di Siena). Contro la Baldaccio, Gambadori può disporre di Tommaso Maritan (2004) proveniente da una squadra veneta, mentre non ci saranno il portiere Giannini (2002), Matteo Nania (97) centrocampista e Lorenzo Costa, quest’ultimo passato alla Fortis.

G. Puleri