"Fosso, chi sbaglia paga"

Questa volta il risultato non ha premiato la buona organizzazione di gioco del Fossombrone, in un confronto quello di domenica pomeriggio con i ‘lupi’ di Campobasso disputato a testa alta, senza timori riverenziali. Un punto alla fine ci poteva stare ma il calcio, è risaputo, non è una scienza esatta. "Partita equilibrata – spiega l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili – nel primo tempo siamo partiti bene con aggressività e lucidità e abbiamo concesso due conclusioni in due mischie. Nella ripresa la partita stava scivolando sui binari di parità, sia nel gioco che nelle occasioni, ma su un calcio d’angolo abbiamo perso l’uomo e regalato la rete. Poi nel secondo gol loro, abbiamo commesso una ingenuità e commettere questi errori pur disputando una buona gara non ti può permettere di fare punti. Dobbiamo essere arrabbiati con noi stessi per i regali fatti, incassare il colpo e ripartire". Il direttore generale Marco Meschini aggiunge: "Siamo ritornati da questa trasferta chiaramente amareggiati e dispiaciuti per il risultato. La prestazione comunque c’è stata e da lì dobbiamo insistere e continuare. Come con il Chieti alle prime disattenzioni siamo stati puniti, peccato. Da oggi cominciamo a pensare al prossimo match casalingo contro la Vigor Senigallia".

"Perdere fa sempre male – commenta l’attaccante Tommaso Battisti –. È stata una gara equilibrata, abbiamo gestito benissimo la prima mezz’ora, non concretizzando un paio di ripartenze. Il secondo tempo forse ci siamo abbassati troppo, non arrivavamo più sulle seconde palle e abbiamo perso distanze e fiducia. Subìto il primo gol dovevamo essere lucidi a rimanere in partita, prendendo campo e girando forse di più la palla per cercare il varco giusto, soprattutto dopo la loro espulsione. Aver fatto il gol del 2 a1 nei minuti di recupero fa comunque capire il cuore di questa squadra, la voglia e la forza di volerci provare fino all’ultimo. Non è un momento felice a livello di risultati, ma la prestazione è sempre positiva. Dobbiamo essere bravi a rialzarci subito, dare tutti qualcosina in più già dal prossimo allenamento, sapendo che domenica siamo in casa e non possiamo sbagliare". A proposito dei prossimi avversari, la Vigor ha solo un punto in più del Fossombrone e domenica ha pareggiato in casa (1-1) con il Sora.

Amedeo Pisciolini