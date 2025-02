Fossombrone. "A San Benedetto pareggia chi ha carattere da vendere»

"Avevano bisogno di disputare una partita importante sotto tutti i punti di vista e averlo fatto a San Benedetto contro una corazzata che sta meritatamente vincendo il campionato ci deve dare ancora più autostima e convinzione nei nostri mezzi – è il commento dell’allenatore del Fossombrone Michele Fucili il giorno dopo il bel punto conquistato contro la capolista Sambenedettese –. Il primo tempo abbiamo giocato alla pari creando anche alcune situazioni che potevano concludere meglio, nel secondo tempo inevitabilmente la Samb ha avuto più predominio ma ci siamo difesi con ordine. Negli ultimi 15 minuti compreso il recupero rimasti in 10 di fronte a sei-settemila persone che incitavano ci ha portato ad abbassarci ancora ma abbiamo tenuto duro. Credo che alla luce di tutto quello che abbiamo messo in campo il punto ce lo siamo meritato. Oggi abbiamo speso tante energie e dobbiamo essere bravi a recuperare per la prossima partita".

"Abbiamo disputato una grande partita – aggiunge il dg Marco Meschini – siamo rimasti anche in dieci (espulso a dieci minuti più il recupero dalla fine Leonardo Pandolfi per doppia ammonizione), nel primo tempo oltre a loro anche noi abbiamo avito delle occasioni, chiunque è entrato in campo ha dimostrato di poterci stare, ci siamo riscattati dal risultato e dalla prestazione del primo tempo di due domeniche fa, quindi avanti con fiducia e ora testa alla prossima partita con la Civitanovese". Una trasferta questa al ‘Riviera delle Palme’ che rimarrà negli annali della storia della società del presidente Marcello Nardini sia per aver giocato alla pari con un avversario blasonato e costruito per accedere alla categoria superiore, sia per essere scesi in campo in uno stadio che ha ospitato anche incontri di calcio a livello internazionale (varie nazionali giovanili fra cui la Nazionale Under-21 maschile". "Nel primo tempo, in più di un’occasione – spiega il super tifoso Ermanno Bonifazi – potevamo segnare anche noi. Nella ripresa la Samb ha attaccato sempre ma ci siamo difesi bene. Un punto importante".

Un pareggio arrivato con un po’ di sofferenza nel finale, ma meritato e che aggiunge autostima ad un team che sta regalando soddisfazioni a iosa a tutto l’ambiente sportivo e non solo di Fossombrone. Per finire c’è da aggiungere che la Sambenedettese veniva da dieci vittorie consecutive. Domenica prossima al ‘Bonci’ di Fossombrone i ragazzi di mister Fucili ospiteranno la Civitanovese reduce dalla sconfitta caslainga con l’Avezzano e vista la sua classifica (penultima assime al’Isernia) bisognosa di punti. Ci vorrà di certo il miglior Fossombrone.

Amedeo Pisciolini