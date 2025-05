Fossombrone ai playoff di Serie D: traguardo storico per il club

Anche il campionato di serie D (girone F) ha decretato i verdetti finali. La Sambenedettese sale in serie C, il Fossombrone va ai playoff, la Civitanovese dovrà affrontare i playout mentre la Fermana retrocede in Eccellenza. La sorpresa è il Fossombrone: quinto posto il suo più che meritato. Un team con tutte le sue componenti, serio, competente, animato da una sana passione sportiva e che ha saputo fare gruppo affrontando a testa alta qualsiasi avversario, anche il più blasonato. Il club è quarto nella speciale classifica "giovani di valore" che tiene conto del minutaggio degli under. "Siamo non contenti, ma di più per l’obiettivo raggiunto – osserva il dg Marco Meschini – ad inizio stagione pensare di chiudere il campionato a 50 punti era immaginabile, ma allo stesso tempo non siamo sopresi perché vedevamo come si allenava la squadra, come il mister e lo staff preparavano le partite e come ci seguivano i tifosi. Traguardo storico. L’ultima gara è stata tattica e fallosa, la posta in palio era importante, alla fine siamo riusciti a vincere con un gol di Satalino, classe 2006 e oggi iniziamo a prepararci per questa bellissima sfida playoff".

"Abbiamo raggiunto un traguardo storico, importante per la nostra società – sottolinea l’allenatore Michele Fucili – siamo molto contenti perché al di là del valore dei playoff che in serie D non danno magari il giusto merito, è sempre un traguardo importante e che ad inizio stagione era impensabile. Però con merito siamo riusciti a guadagnarlo sul campo. Il percorso è stato fantastico e importante, i playoff sono un po’ la ciliegina sulla torta. Il merito maggiore è della società e dei ragazzi perché i veri protagonisti sono loro in campo: ci hanno sempre messo grande dedizione e passione, oltre ai valori che chiaramente ci sono altrimenti certi traguardi non si possono raggiungere, domenica è stata una partita anche particolare, contro una squadra che si giocava un campionato intero. Vogliamo continuare il percorso, ritorneremo a giocare in uno stadio (quello de L’Aquila) importante e questo è un motivo di vanto per tutta Fossombrone. Una soddisfazione personale importante ma di tutto il gruppo, ad iniziare dalla società che fa sacrifici enormi per poter disputare un campionato di serie D. Ora cercheremo di preparare al meglio i playoff".

Ermanno Bonifazi ex presidente del Fossombrone assieme al compianto Fabrizio Bertuccioli e tra i dirigenti che hanno contribuito al ritorno del club in Eccellenza (assieme a mister Fulgini) e ora tifosissimo della squadra così commenta questa impresa: "Sono appassionato di questi colori. Dal 1984 sono vicino a questa società anche se in modi diversi. Il traguardo raggiunto è il più importante conseguito nella sua storia, domenica sera abbiamo festeggiato assieme ad altri tifosi, abbiamo fatto uno spuntino nel dopo partita e siamo felici. Per raggiungere questo risultato la scelta dei giovani quest’anno è stata determinante, tutti under di qualità, oltre chiaramente il contributo di tutti gli altri". La semifinale si giocherà domenica a L’Aquila alle ore 16 e l’incasso verrà ripartito a metà tra le due società.

Amedeo Pisciolini