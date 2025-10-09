Fossombrone battagliero ma passa l’Ancona

3

ANCONA

4

(0-0 tempi regolamentari, 3-4 ai rigori),

(4-4-2): Bianchini 6; Ronchetti 6,5 (14’ st. Giunchetti 6), Imbriola 6, Kljaic, Procacci 6; Di Paoli 6 (18’ st. Arcangeli 6), Mancini 6 (33’ st. Bucchi sv.), Likaxhiu 6 (30’ st. Ghinelli sv.) 6, Valmori 6; Giometti 6,5, Kyeremateng 6 (38’ st. Sanè sv.). A disposizione: Ubertini, Giunchetti, Fabbri, Brisku, Masawoud, Ghinelli, Bucchi, Arcangeli, Sanè. Allenatore: Massimo Giuliodori 6

ANCONA (4-2-3-1): Mengucci 6; Ceccarelli 6 (1’ st. De Luca 6), Bonaccorsi 6 (1’ st. Rovinelli 5,5), Petito 6,5, Miola 6; Matese 6, Proromo 6; Attasi 6,5 (40’ st. Giordani sv.), Mancino 6 (18’ st. Pecci 6), Plini 6 (25’ st. Di Blasio 6); Gubellini 6. A disposizione: Petrucci, Rovinelli, Pecci, Giordani, Meola, De Luca, Florida, Polenta, Di Blasio. Allenatore: Agenore Maurizi 6,5

Arbitro: Roberto Carrisi di Padova 6

Note: pomeriggio caldo ed estivo; spettatori 400 (di cui 100 ospiti) ammoniti: Giometti (10’ pt.), Rovinelli (46 2’ st.), Imbriola (20’ st.); angoli 4-2; recupero: 2’ pt. + 5 st.)

Reti: (sequenza dei rigori): Fossombrone: Ghinelli gol, Giometti, gol, Valmori gol, Sanè alto, Kljaic alto, Giunchetti parato; Ancona: Gubellini alto, Miola gol, Pecci gol, Petito gol, Rovinelli alto, Proromo gol.

Passa l’Ancona, ma solo ai calci di rigore, dopo che il Fossombrone non ha affatto demeritato tenendo anzi testa al quotato avversario. Questo il verdetto che arriva dalla gara "secca" di Coppa Italia giocata ieri al "Bonci" davanti a un buon pubblico considerando l’infrasettimanale e l’orario lavorativo (le 15). La cronaca. .Per gran parte del primo tempo poco da segnalare, se non un’ammonizione a Giometti: si gioca soprattutto a centrocampo, le squadre si studiano. La partita risulta molto spezzettata da falli e interruzioni. Il Fossombrone si fa vivo alla mezz’ora con una doppia occasione: Giometti serve Kyeremateng che si invola verso la porta, tiro strozzato alla sinistra del portiere. Nell’azione successiva Ronchetti crossa in mezzo, Procacci rimette dentro per il colpo di testa di Likaxhiu, palla fuori. Al 13’ della ripresa si fa vedere anche l’Ancona: discesa sulla destra di Attasi, palla bassa in mezzo per Gubellini che viene murato da Ronchetti, chiusura provvidenziale. Al 22’ bella azione del Fossombrone: Kljaic riceve da Likaxhiu che lo serve con un’apertura precisa, il terzino restituisce con un cross ben arcuato, ma il tiro al volo termina sopra la traversa. Poco dopo la mezz’ora della ripresa, tornano avanti i biancoazzurri: lancio lungo per Arcangeli, sponda di testa per Giometti che prova col sinistro, conclusione docile tra le braccia di Mengucci. Nel finale Fossombrone ancora intraprendente: lancio lungo per Giometti che si destreggia tra i difensori ospiti, tiro ribattuto. Si va ai rigori, lotteria che premia l’Ancona dopo tre errori dal dischetto dei padroni di casa e due degli ospiti. La parata di Mengucci regala la vittoria ai dorici, al termine di 90’ combattuti. L’Ancona affronterà l’Atletico Ascoli, vittorioso per 2-0 sul campo del Foligno.

Valerio Paganelli