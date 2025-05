Fossombrone Calcio: una stagione storica con il terzo posto e il premio Coppa Disciplina

Francesco Tramontana, tifoso (non si è perso una partita) e da sempre molto vicino al Fossombrone calcio oltre che memoria storica della società (ha scritto anche un libro) riassume così l’esaltante stagione sportiva conclusasi domenica scorsa con la finale playoff: "Difficile non perdersi in complimenti dopo un campionato del genere. – dice Tramontana –. Un risultato straordinario quello del ‘Fosso’, capace di incamerare 50 punti nella stagione regolare e poi di raggiungere la finale playoff, cedendo al Teramo solo in virtù del migliore piazzamento degli abruzzesi in campionato, ma senza uscire sconfitti dal campo. Alla fine, è un terzo posto che rappresenta l’apice più alto mai raggiunto dal Fossombrone Calcio in 76 anni di storia, un piazzamento che supera quanto fatto dal Fossombrone targato Bikkembergs nella stagione 2009-2010. Di certo, è un risultato di cui occorre dare merito, oltre che alla squadra, alla società tutta, allo staff tecnico ed a tutti quelli che giornalmente collaborano a vario titolo, senza dimenticarsi l’appassionata tifoseria che ha accompagnato la squadra in tutta la stagione sia in casa che fuori".

"Tra l’altro – continua – è un risultato che assume maggior valore in considerazione del fatto che è maturato nel girone ‘F’, probabilmente il più competitivo della categoria, con tanti squadroni che rappresentano piazze molto più grandi e che in alcuni casi sono parte della storia del nostro calcio. Un campionato, dunque, che ricorderemo a lungo, oltre che per i risultati anche per il gioco espresso dalla squadra, composta dal giusto mix di giocatori esperti e di giovani di valore, senza dimenticarsi del nucleo storico in rosa dal campionato di Eccellenza e del fatto che la spina dorsale della squadra è composta da giocatori del nostro settore giovanile".

Massimo Conti, capitano del Fossombrone, ha saltato l’ultima partita per infortunio ma è stato uno dei più presenti nella compagine di mister Fucili. Nei giorni scorsi si è operato alla caviglia sinistra al ‘Rizzoli’ di Bologna ed è già a casa pronto per rimettersi più in forma che mai. "Per non mettere fretta diciamo che sarà pronto per inizio settembre – dice Conti – è stata un’ottima stagione nella quale abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati, peccato per come sia andata la finale, abbiamo disputato un’ottima partita, nella carta ci davano tutti per sconfitti e invece abbiamo dimostrato tutt’altro mantenendo il pallino del gioco, questo fa capire il gruppo che si è formato quest’anno nonostante tutte le assenze. Penso che la finale play off non debba essere un punto di arrivo per questo Fossombrone ma quello di continuare a partecipare a questo campionato cercando sì di mantenere sempre la categoria ma di non porsi mai limiti. Il Fosso anche il prossimo anno sarà in serie D e per questa città è un record competere per il terzo anno consecutivo nella quarta serie". Intanto è arrivata la bella notizia che il Fossombrone si è classificato al primo posto nel girone ‘F’, ottavo posto nazionale, nella speciale classifica della Coppa ‘Disciplina’, formulata sulla base delle sanzioni a carico delle società e dei propri tesserati. Un riconoscimento che premia il comportamento tenuto da squadra e tifoseria in tutto l’arco della stagione.

Amedeo Pisciolini