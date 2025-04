Fossombrone-Castelfidardo: pareggio a reti bianche interrompe la striscia di vittorie

0

CASTELFIDARDO

0

FORSEMPRONESE: (4-4-2): Bianchini, Bianchi, Urso, Giunchetti, Camilloni, Satalino(15’s.t Thiane), R.Pandolfi (23’s.t L.Pandolfi), Conti, Amerighi, Casolla(29’s.t Pagliari), Kyeremateng (40’s.t Broso) All. Michele Fucili

CASTELFIDARDO (4-3-1-2): Elzaj, Costanzi, Vecchio, Morganti (26’s.t Imbriola), Fabbri, Miotto, Gambini, Baldini (44’s.tCarano), Cotugno (dal 21’s.t Caprari), Nanapere, Braconi (44’s.t Ausili) All.Marco Giulidori

Arbitro: Alban Zadrima di Pistoia

Note: ammoniti Braconi, Costanzi, Miotto; espulso Giunchetti al 47’ s.t per doppia ammonizione Angoli: 4-8

Uno stadio "Bonci" esaurito è la perfetta cornice di un intenso Fossombrone-Castelfidardo. Al pronti e via gli ospiti, reduci da una vittoria interna per 3-1 contro l’Aquila e desiderosi di chiudere il discorso salvezza, sfiorano la rete del vantaggio con Antonio Cotugno. Il trequartista diciannovenne in piena area di rigore, seppur da posizione defilata, colpisce infatti il palo esterno. Nonostante il predominio del Castelfidardo è il Fossombrone, al 21’, a risultare pericoloso grazie a un’azione personale di Nigel Kyeremateng. L’agile attaccante biancoazzurro, dopo essere sfuggito alla difesa avversaria, trova però la pronta risposta del portiere ospite Orion Elzaj.

Castelfidardo che, grazie ad una costante pressione alta, riesce comunque a prevalere nel possesso palla e con il mediano Matteo Baldini, al minuto trentacinque, costringe al miracolo il portiere di casa Andrea Bianchini. Ad inizio ripresa il copione non cambia. È infatti il Castelfidardo ad avere il pallino del gioco e a sfiorare per l’ennesima volta la rete del vantaggio, in questo caso con Alessandro Miotto. Tuttavia al 52’ il mediano biancoverde, da posizione ravvicinata, spara però alto. Cinque minuti dopo è poi il difensore di casa Nicola Camilloni a rischiare la frittata. Un suo retropassaggio di testa sfiora infatti il palo della propria porta, facendo scorrere un brivido lungo la schiena di Bianchini.

A metà ripresa il Fossombrone prova a reagire con due tiri che terminano al di sopra della porta di Elezaj. Se dagli sviluppi di corner,l’esterno classe 2005 Igor Amerighi di testa non inquadra lo specchio, anche Camilloni dal limite dell’ area risulta Impreciso. Ancora Amerighi, sempre da corner, a otto minuti dal termine riesce a smarcarsi bene dalle marcature biancoverdi ma la sua conclusione è troppo debole. Fossombrone, che nonostante l’inferiorità numerica degli ultimi tre minuti di recupero, dovuta a una doppia ammonizione del difensore centrale Enrico Giunchetti, finisce la gara in attacco ma non riesce a trovare il guizzo decisivo. Un pareggio a reti bianche, quello maturato al Bonci, che interrompe a due la striscia di vittorie consecutive dei padroni di casa. Se per il Castelfidardo il rammarico più grande è quello di non aver sfruttato al meglio l’ottima circolazione di palla, mostrata soprattutto nella prima ora di gioco, per i padroni di casa la vittoria esterna dell’ Ancona (2-1 contro la Roma city) mette in pericolo la quarta posizione, l’ultima disponibile per un posto ai playoff, un traguardo che i metaurensi meriterebbero per quello che di buono hanno espresso finora nel loro splendido campionato, anche ieri al cospetto di un Castelfidardo di spessore e quadrato.

Lorenzo Mazzanti