Fossombrone e Castelfidardo pareggiano: equilibrio e intensità in campo

"È stato un altro bel pomeriggio di sport", il commento unanime dei tifosi del Fossombrone dopo il pareggio casalingo contro il Castelfidardo. "Partita equilibrata e combattuta e a momenti al limite del lecito – dice il tecnico metaurense Fucili – sia per le occasioni create che per il predominio del gioco a momenti ad appannaggio di una e a momenti dell’altra squadra. Credo che il pareggio sia il risultato più giusto. Continuiamo il nostro percorso con entusiasmo e voglia di essere positivi e propositivi e ci prepareremo al prossimo incontro altrettanto importante ad Avezzano. Siamo contenti di ciò che stiamo facendo ma dobbiamo fare di tutto per rendere memorabile il finale di stagione".

"Non tragga in inganno il risultato – commenta Francesco Tramontana, tifoso da sempre vicino alla società – le due squadre si sono date battaglia per tutti i 90 minuti, lottando su ogni palla come se fosse quella decisiva. Nonostante le poche occasioni da rete, non si può dire che il pubblico si sia annoiato, visto l’equilibrio e l’intensità della gara. Una per parte le principali occasioni da rete, la prima per il Fossombrone a metà primo tempo con Kieremateng, la cui conclusione al termine di una incursione ubriacante era respinta dal portiere ospite, mentre per il Castelfidardo era Miotto ad inizio ripresa ad avere la palla del match, tuttavia mandando il pallone alle stelle. Uno 0 a 0 accettato di buon grado da entrambe le squadre, che proseguono la propria corsa. Peccato per l’espulsione di Giunchetti, frettolosamente ammonito due volte, ma è un Fossombrone che rimane in piena corsa playoff, mentre il Castelfidardo, squadra tosta e ben equilibrata, aggiunge un altro prezioso punto". Domenica Fossombrone va ad Avezzano, mentre giovedì 17 aprile ospiterà l’Ancona, il 27 aprile giocherà a Senigallia e nell’ultima giornata del 4 maggio se la vedrà in casa contro l’Isernia. Un finale senza soste per continuare a sognare.

Amedeo Pisciolini