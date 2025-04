Fossombrone e Castelfidardo si annullano: pareggio a reti bianche

"È stata una partita sporca, molto combattuta e a tratti fin troppo spigolosa. Credo che lo 0-0 sia il risultato più giusto. Considerata l’importante posta in palio le due squadre si sono annullate a vicenda. Abbiamo avuto una grossa occasione nel primo tempo con Kyeremateng ma anche il Castelfidardo ne ha avute delle buone". Un soddisfatto mister del Fossombrone Michele Fucili riassume in questo modo l’andamento di una gara, che pur fornendogli buone risposte da parte del collettivo, ha interrotto la striscia di successi consecutivi, frenando in questo modo la marcia verso i playoff: "Anche contro il Castelfidardo siamo stati sempre ben disposti in campo, dimostrandoci maturi. Dopo le tante energie spese finora, oggi abbiamo un po’ tirato il fiato. Questo pari fa parte del percorso. Tuttavia abbiamo tenuto duro anche nei momenti di difficoltà, senza disunirci o concedere grandi occasioni agli avversari. Dobbiamo goderci l’euforia del momento, dovuta allo straordinario campionato che stiamo disputando, pensando soltanto una partita alla volta". Quindi un pensiero alla prossima partita in calendario: "Domenica prossima ad Avezzano sarà dura poiché anche loro saranno affamati di punti ma noi vogliamo farci trovare pronti e continuare a fare bene e a raccogliere il meglio che possiamo".

Un pari a rete bianche che accontenta anche l’allenatore del Castelfidardo Marco Giuliodori, consapevole delle difficoltà che nascondeva la trasferta: "Sono contento della prestazione fornita dai miei ragazzi. Prima del match avrei firmato per il pareggio. La partita è stata intensa ed equilibrata, in campo ho visto due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Nonostante le poche occasioni, figlie di una grande lotta a centrocampo, siamo comunque riusciti un paio di volte ad impensierire il portiere avversario. La forza degli avversari, saldamente al quinto posto della graduatoria, era infatti indiscutibile ma nonostante ciò abbiamo tenuto benissimo il campo, mostrando un buon calcio, composto da tante trame offensive interessanti. Credo tuttavia che il pari sia il risultato più giusto". Giuliodori si è espresso inoltre anche sugli obbiettivi futuri: "Dobbiamo ancora mettere in cascina quei punti tali da garantirci la salvezza. La prossima settimana affronteremo una squadra, la Roma city, costruita per competere ai vertici della graduatoria ma che in questo momento si ritrova in una zona di classifica non consona alle sue ambizioni. La Roma City ha infatti un organico con giocatori importanti, di grande qualità. Per noi sarà una gara durissima ma fondamentale per il nostro percorso. Un test di maturità che vogliamo affrontare consapevoli delle nostre possibilità, che abbiamo dimostrato anche oggi sul difficile campo di Fossombrone".

Lorenzo Mazzanti