Fossombrone, firma d’autore: Masawoud

Il Fossombrone conquista finalmente i primi tre punti del campionato e regala una grande gioia ai propri tifosi giunti in trasferta. A Macerata, la squadra metaurense si impone 2 a 1, grazie a un gol spettacolare su calcio piazzato che decide il match e consegna la vittoria agli ospiti. I ragazzi di Giuliodori, con questo successo, confermano l’imbattibilità e puntano alle posizioni di vertice della classifica, ricordando alle squadre più accreditate che nelle scorse stagioni non hanno mai fatto sconti a nessuno e che anche in questa non vorranno essere da meno, affrontando ogni partita a viso aperto.

Il match si è subito messo in discesa per i padroni di casa, con il gol a freddo di Sabattini nei primi minuti. Sanè ristabilisce la parità con un tocco morbido davanti a Gagliardini e, a metà della seconda frazione, Masawoud sorprende tutti con un gol da applausi su punizione. La rete vale la vittoria dei metaurensi, che possono festeggiare conquistando la prima affermazione stagionale. Il Fossombrone ha saputo reagire anche nei momenti di maggiore difficoltà.

La Maceratese non ha mai mollato, sia quando era in vantaggio sia dopo il pareggio degli ospiti. Sul finire del secondo tempo, il gran tiro di Ambrogi si stampa sulla traversa e strozza in gola l’urlo ai tifosi biancorossi. Masawoud, arrivato ad inizio stagione nei ranghi della Forsempronese, ha già messo in mostra le proprie qualità da centrocampista box-to-box: abile nel recupero e nella conduzione palla, si è spesso fatto trovare pronto anche in fase offensiva nel ribaltamento di fronte. Il dinamismo e l’energia del classe 2000 si sono rivelati subito decisivi nelle prime gare di campionato e certamente lo saranno anche nel prosieguo della stagione.

La Maceratese incassa la terza sconfitta consecutiva, restando ancora a zero punti in classifica, con una prestazione che ha deluso le aspettative. Il risultato peggiora ulteriormente il morale in vista del turno infrasettimanale, in trasferta a Sora, che domenica ha sbancato il Bianchelli di Senigallia con un netto 2 a 0. Le carenze difensive pesano sulla squadra, che dovrà reagire immediatamente per allontanarsi dai bassifondi della classifica. Dal canto suo, il Fossombrone cercherà di trascinare questo entusiasmo nelle prossime partite, a partire dalla gara casalinga di mercoledì contro il Giulianova.

Valerio Paganelli