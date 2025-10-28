Fossombrone. Giuliodori e il peccato originale:: "Semplice, bisogna fare gol»

Il Fossombrone non riesce a rialzare la testa e cade ancora in casa con il Notaresco, che si accoda ai battistrada della classifica. Un film già visto: buone trame di gioco, occasioni costruite, ma nessun gol. Un copione che sta diventando un’abitudine per i biancoazzurri, ancora a caccia di quella freddezza sotto porta che può fare la differenza. "Probabilmente il nostro peccato è stato chiudere il primo tempo sullo 0-0 – ha ammesso mister Marco Giuliodori –. È una prerogativa che ci trasciniamo da inizio stagione: la squadra arriva, crea, ma non riesce a concretizzare. E quando sbagli, in un torneo così livellato, paghi sempre a caro prezzo". Più che un’analisi tecnica, le parole dell’allenatore suonano come un invito a guardare avanti. L’arrivo di Francesco Casolla, attaccante d’esperienza e dal fiuto realizzativo, rappresenta una svolta importante. Casolla, arrivato in settimana, sta rientrando nei meccanismi del gruppo e potrebbe essere la pedina chiave per dare un peso diverso all’attacco forsempronese. Giuliodori non lo nasconde: "Da qui in avanti potremo contare su un Casolla in più. Dispiace per l’esordio arrivato in questa maniera, perché non stava bene e la febbre ha condizionato un po’ le mie scelte. Ma speriamo già dalla prossima partita di averlo a disposizione pienamente: potrà darci una mano, eccome".

L’allenatore guarda al futuro consapevole che il gruppo ha sempre offerto impegno e qualità. Mancano i gol, non l’identità. E con l’arrivo di Casolla, il Fossombrone spera di colmare proprio quel vuoto. L’obiettivo resta chiaro: salvarsi senza patemi, ma per riuscirci servirà trasformare in punti la mole di gioco che la squadra continua a produrre. "Il campionato è lungo e molto equilibrato – ha concluso Giuliodori –. Dobbiamo solo restare concentrati, lavorare e credere nelle nostre possibilità. Se riusciamo a essere più concreti negli ultimi metri, possiamo ancora toglierci soddisfazioni". Domenica prossima la trasferta a San Mauro Pascoli ci dirà molto sul prosieguo della stagione. Sia il Fossombrone che la Sammaurese vorranno riscattare la propria posizione in classifica. È scontro diretto salvezza: chi vince mette fieno in cascina, chi sbaglia rischia di restare invischiato.

Valerio Paganelli