Fossombrone, goleada con la Civitanovese

Fossombrone travolgente quello visto all’opera con la Civitanovese che cede 4-2 al Memorial Tomassini. Caldo afoso e cornice di pubblico appassionata hanno fatto da sfondo al Memorial per ricordare Stefano Tomassini, “il Tom”, andato in scena ieri pomeriggio allo stadio “Marcello Bonci” di Fossombrone. Fischio d’inizio posticipato alle 16.20 per la sfida tra il Fossombrone, schierato da mister Giuliodori con un propositivo 4-3-1-2, e la Civitanovese, chiamata a un test probante.

Sin dai primi minuti la squadra di casa ha imposto un ritmo alto, che ha messo da subito in difficoltà i rossoblu. Al 2’ imbucata del numero 10 Accursi biancoblu per Torri e palla deviata in corner. Gli ospiti faticano a costruire, mentre il “Fosso” mantiene pressione e intensità. Dopo un paio di tentativi dalla distanza, al 32’ la partita si sblocca: Giunchetti recupera a centrocampo, serve Ghinelli che imbuca Torri, bravo a infilare il portiere sotto le gambe. Il raddoppio arriva al 43’, quando un tocco di mano in area rossoblù porta al rigore trasformato con freddezza da Masawoud.

Nella ripresa cambiano gli uomini, ma il copione rimane lo stesso. Al 4’ Giometti, appena entrato, firma il 3-0 incrociando con un sinistro preciso che bacia il palo, dopo un’azione in velocità con Agogo. La Civitanovese si affaccia per la prima volta in area con un tiro del numero 10 Cappa ben respinto dal subentrato Martinez. Al 26’ un nuovo episodio in area ospite: Pandolfi batte un corner teso e basso, deviazione con il braccio e secondo rigore di giornata, trasformato da Pagliari all’incrocio.

Sul 4-0 il Fossombrone allenta leggermente la presa e al 32’ un cross teso dalla destra provoca l’autorete di Giunchetti, unica macchia di una prova maiuscola. Nel finale, il Fossombrone sfiora il quinto gol con Pagliari dalla distanza, ma subisce il forcing ospite che al 48’ da i suoi frutti, sugli sviluppi di un corner, parte un gran traversone dalla destra, la spunta sul secondo palo il numero 20 Malaccari, che insacca il gol del definitivo 4-2.

Una partita divertente contraddistinta da alta intensità, precisione negli inserimenti e ottima fase di transizione che hanno messo in difficoltà una Civitanovese poco incisiva. Il Memorial Tomassini si conclude con una larga vittoria dei padroni di casa, con il pubblico del “Bonci” che applaude una squadra che sembra già in condizione brillante.

Valerio Paganelli