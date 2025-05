Fossombrone-Isernia: Sfida Cruciale per i Playoff di Serie D

In serie D domani con l’ultima partita del girone di ritorno si conclude la stagione regolamentare ma a Fossombrone si spera nell’appendice dei playoff, un traguardo che sarebbe storico per la società. Al Comunale "Marcello Bonci" di Fossombrone (ore 15) arriva l’Isernia, squadra reduce dalla vittoria con l’Avezzano e che ha necessità dei 3 punti per sperare di evitare la retrocessione diretta e cogliere un posto nella griglia playout. Quindi anche se per opposti obiettivi tutte e due le squadre hanno la necessità di cogliere il massimo dei risultati.

"È l’ultima partita di un campionato – dice l’allenatore del club metaurense Michele Fucili – dove con sacrificio e motivazioni ci siamo tolti tante soddisfazioni e arrivare a giocarci la possibilità dei playoff ci deve dare ancora energia sia fisica che mentale. Affrontiamo una squadra che si giocherà tutto in questa partita e mi aspetto una gara difficile e combattuta. Testa cuore e organizzazione saranno determinanti e davanti al nostro pubblico, faremo di tutto per raggiungere un traguardo storico per la nostra società".

"Gara importante – sottolinea il direttore sportivo del Fossombrone Pietro D’Anzi – i playoff darebbero ancora più valore all’egregio lavoro del club". Nel Fossombrone assenti per squalifica Amerighi e l’infortunato Giunchetti, in dubbio perché acciaccato Roberti. Molisani non potranno schierare lo squalificato Cascio.

am. pi.