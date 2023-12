Fossombrone, l’occasione del sorpasso

Il Fossombrone oggi ospiterà la quotata Roma City, reduce dal successo casalingo contro l’Ama Juventus Fano per 2 a 0. Un avversario tosto, con l’attacco più prolifico del campionato (29 gol) e con il bomber Luca Di Renzo a guidare la speciale classifica dei cannonieri con 11 reti. Un reparto offensivo composto da diversi giocatori, tant’è che in settimana il patron Tonino Doino si è privato, svincolandolo, della punta centrale Simone Raffini (cl.’96) che sette giorni fa contro il Fano era in panchina. Nei giorni scorsi i laziali hanno lasciato liberi anche Manolo Perroni (trequartista classe 2004) passato al Boreale e Andrea Tinti, difensore centrale cl’99 ingaggiato dall’Ostiamare. Se il Roma City ha il miglior attacco del girone il Fossombrone ha la miglior difesa (10 i gol subiti, 4 in casa ma se si considerano i 2 col Fano, altrimenti sono 2). Un match tutto da vivere anche perché le due compagini hanno una classifica pressappoco uguale (Il Roma City 23 punti e il Fossombrone 22), oltre a Di Renzo sono bravi sotto rete il difensore Mattia Scognamiglio (4 gol per lui) e l’altro attaccante Claudio Sparacello (3 gol). Gli avversari dei metaurensi sono allenati dall’esperto Agenore Maurizi, classe 1964, già tecnico di diverse squadre tra cui la Viterbese e il Grosseto. "Torniamo tra le mura amiche – dice il trainer del Fossombrone Michele Fucili – per affrontare un Roma City costruito per i piani alti della classifica, forte di qualità sia fisiche che tecniche importanti come l’attaccante Di Renzo. Vogliamo dare seguito sia come prestazione che come risultato alle ultime partite, consapevoli delle difficoltà ma convinti delle nostre qualità e davanti al nostro pubblico cercheremo di giocare al massimo delle nostre possibilità. Stiamo recuperando piano piano gli infortunati ma per domenica avremo fuori Bio e Mea e sono acciaccati Fagotti Battisti".

Così in campo stadio "Bonci" ore 14,30

(4-3-3): Marcantognini; Bianchi, Urso, Rovinelli, Calvosa; Pandolfi R., Pandolfi L., Procacci; Fraternali, Fagotti (Battisti), Pagliari. A disp.. Amici, Camilloni, Pierpaoli, Casolla, Tagnani, Palazzi, Bucchi, Germinale, Battisti (Fagotti). All Michele Fucili.

ROMA CITY: (3-5-2): Di Chiara; Codromaz, Scognamiglio, Fradella; Ascoli, Gelonese, Cabella, Pellegrio, Todisco; Sparacello, Di Renzo. A disp.: Muraca, Vasco, Mancino, Spinozzi, Bonello, Azzimati, Trasciani. All. Maurizi.

Arbitro: Sabatino Ambrosino della sezione di Nola.Amedeo Pisciolini