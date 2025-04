Fossombrone pareggia a Senigallia e mantiene vive le speranze playoff

Un pareggio quello conquistato dal Fossombrone a Senigallia che alla fine ha accontentato tutti. I padroni di casa perché il punto è servito per cogliere la salvezza matematica, gli ospiti perché (visto anche il risultato dell’Ancona) si riprendono il quinto posto, posizione utile per accedere ai playoff. Di certo per poter disputare questo genere di spareggi il team metaurense dovrà cogliere il successo pieno domenica prossima contro l’Isernia che però per reinserirsi nel discorso playout ha l’obbligo di vincere. "Contro il Senigallia – spiega il diesse del Fossombrone Pietro D’Anzi – siamo partiti molto forte, l’approccio è stato ottimo, abbiamo subito preso le redini della partita creando un paio di occasioni importanti, poi c’è stato il ritorno della Vigor che ha prodotto una o due opportunità per andare in gol, una volta trovato il vantaggio, l’abbiamo tenuto fino all’intervallo. La seconda parte della gara è stata condizionata dal brutto infortunio di Giunchetti. Poi ci è uscito per infortunio anche l’altro centrale Urso e a livello tattico il mister ha dovuto adattare qualche giocatore (il centrocampista Bucchi). Il Senigallia ha trovato poi il pareggio su una palla inattiva e di conseguenza il raddoppio, nel finale però abbiamo avuto una reazione d’orgoglio e abbiamo trovato il meritato pareggio, il risultato più giusto".

"Partita bella e combattuta con occasioni da entrambe le parti – dice l’allenatore Fucili – nel primo tempo siamo partiti molto bene creando occasioni e andando in vantaggio. Poi sul finire del tempo l’infortunio serio di Giunchetti ci ha emotivamente creato un contraccolpo. Nel secondo tempo la Vigor è cresciuta e ha ribaltato il risultato ma abbiamo comunque tenuto e siamo riusciti a pareggiare. Il risultato credo sia giusto visto l’andamento della partita e ci permette di continuare a cullare il sogno dei playoff. Dedichiamo il risultato a Giunchetti per una pronta guarigione".

Il direttore generale Marco Meschini aggiunge: "È stato un derby bello e frizzante con squadre che potevano sbloccare la partita sin da subito, noi nella prima mezz’ora siamo stati bravi ad avere ritmi alti ed andar in vantaggio, nella ripresa abbiamo subìto la loro qualità andando sotto 2-1 però poi questa squadra ha un cuore immenso e abbiamo raggiunto nel finale con Broso il gol del 2-2. Bravi tutti ora testa domenica all’Isernia". A proposito dell’Isernia, è reduce dal successo casalingo contro l’Avezzano (3 a 2 il risultato finale). Occorrerà quindi da parte del Fossombrone un’altra grande prestazione, cosa che in questa stagione ha saputo fare spesso.

Amedeo Pisciolini