Fossombrone pareggia contro Teramo nella finale playoff grazie a Pagliari

Di Lorenzo Pagliari il gol del pareggio del Fossombrone a Teramo per la finale playoff del girone. Pagliari da 15 anni nelle file del team metaurense domenica ha indossato anche la fascia di capitano. "E’ stata una bellissima finale – commenta – ce la siamo giocati a viso aperto, siamo andati in vantaggio tre volte, ma i gol sono stati annullati: il primo molto dubbio. Ci siamo trovati sotto alla prima azione degli avversari, siamo stati bravi a gestire molto il pallone e a non a farci sottomettere. Abiamo disputato un ottimo primo tempo, poi abbiamo cercato di rimanere in partita e su un tiro sporco di Podrini sono riuscito a deviare la palla in porta e l’abbiamo riaperta. Poi complice la stanchezza e poca lucidità non abbiamo trovato la rete del successo. Il Teramo è una squadra forte. Dispiace di non essere i vincitori di questi playoff ma il fatto di non essere usciti sconfitti con un avversario quotato ci rende orgogliosi". Soddisfatto anche giovane centrocampista del Fossombrone Francesco Podrini (classe 2007) che ha contribuito al gol del pareggio: "È stata una partita difficile come ci aspettavamo – dice –, il Teramo è una squadra forte e ben organizzata. Però sapevamo anche che potevamo metterli in difficoltà. Abbiamo avuto il pallino del gioco per quasi tutta la partita, poi purtroppo non siamo riusciti a trovare il gol che ci poteva far vincere. Siamo contenuti della stagione che abbiamo fatto e l’altro ieri potevamo mettere solo la ciliegina sulla torta".

"Giocare a Teramo – sottolinea l’allenatore Michele Fucili – una grandissima partita per centoventi minuti e provare a vincerla fino all’ultimo secondo è motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Nei primi quindici minuti ci sono stati annullati tre gol di cui uno regolare e abbiamo sbagliato una rete a porta vuota, ma alla prima ripartenza abbiamo subito gol. Invece di abbattersi, i ragazzi l’hanno pareggiata con Pagliari e giocando con grande personalità e organizzazione hanno spinto fino alla fine. Oltre alle assenze si sono poi aggiunti gli infortuni di Procacci e Urso e abbiamo finito con 7 under in campo che si sono comportati benissimo. Più di questo ai ragazzi non potevo chiedere e li ringrazio per tutte le emozioni che ci hanno regalato". Va quindi in archivio una grande stagione dove il Fossombrone ha regalato emozioni e risultati di prestigio, giocando ad armi pari con le avversarie e metttendo in vetrina le qualità tecniche dei suoi calciatori, oltre al grande lavoro di tecnici e società.

Amedeo Pisciolini