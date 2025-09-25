Fossombrone raddrizza un match bollente

GIULIANOVA

Fossombrone (4-3-3): Bianchini 7, Ronchetti 6, Ginuchetti 6, Imbriola 5, Fabbri 6 (33’ st. Procacci 6,5); Bucchi 7, Likaxhliu 5,5 (10’ st. Kyeremateng 6), Ghinelli 6 (30’ st. Giometti 6); Masawoud 6 (47’ st. Valmori sv.), Sane 5,5, Kamagate 6 (37’ st Di Paoli sv.) . A disposizione: Ubertini, Brisku, Procacci, Kljajic, Valmori, Antonelli, Di Paoli, Giometti, Kyeremateng. Allenatore: Giuliodori 6,5

GIULIANOVA (4-3-3): Iovino 5,5, Agostini 6 (16’ st. Pertosa 6), Cortijo 6,5, Pesoli 6,5, Morri 6; Esposito 6, Scimia 6,5 (40’ st. Giglio sv.), Carbonelli 7, Mbaje 7 (30’ st. Vitale 6), Bolondi 6,5 (16’ st. Vuillermoz 6), Gjonaj 5,5 (16’ st. De Silvestro 6). A disposizione: Negro, Giglio, De Silvestro, Luzi, Fiaschi, Spalek, Vitale, Vuillermoz, Pertosa. Allenatore: Cappellacci 6

Arbitro: Curcio di Siena 4,5

Reti: 8’st Carbonelli, 50’ st Bucchi

Note: cielo nuvoloso, ma clima temperato. Ammoniti: Bianchini, Bucchi, Giunchetti; Esposito, Scimia, Bolondi. Recupero 5’ st.

Emozioni e polemiche al "Bonci", dove Fossombrone e Giulianova si dividono la posta in palio al termine di una sfida intensa, chiusa sull’1-1. Partita vibrante fin dalle prime battute: all’8’ Masawoud scuote subito il match con una bordata dai 25 metri che si stampa sulla traversa. Tre minuti più tardi Bianchini rinvia su Ghinelli in profondità, controllo impreciso ma la palla finisce a Sanè che si presenta solo davanti a Iovino, bravo a respingere. La risposta ospite non si fa attendere: al 15’ doppia occasione Giulianova, prima una punizione che colpisce la traversa, e sugli sviluppi un tiro lato di un soffio.

A metà tempo il Fossombrone trova il vantaggio con un inserimento di Imbriola, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Ad inizio ripresa i biancoazzurri protestano per il primo dei due rigori negati, con Ghinelli che viene toccato da dietro a centro area, poco prima di concludere. Nel ribaltamento di fronte, Imbriola atterra Mbaje in area e questa volta il penalty viene assegnato. Bianchini para il terzo rigore della sua stagione, ma sulla ribattuta Carbonelli firma l’1-0 Giulianova. Il Fossombrone reagisce con carattere, recriminando ancora per un rigore negato a Sanè, fermato a porta sguarnita. Sul finale di tempo, ancora Sanè ha l’occasione del pari ma manca l’impatto decisivo. Il gol arriva comunque un minuto più tardi: angolo di Procacci, spizzata sul secondo palo dove Bucchi insacca, per la gioia di tutti i tifosi di casa presenti allo stadio. Per il Fossombrone un risultato fortemente voluto nonostante tutto e in una giornata non semplice.

Valerio Paganelli