Fossombrone sconfitto ad Avezzano: Fucili commenta la sconfitta immeritata

Dopo quattro risultato utili consecutivi il Fossombrone ha ritrovato ad Avezzano (team con il quale aveva perso anche all’andata) il risultato avverso, ma diciamo subito che a detta di chi ha visto dal vivo la partita è una sconfitta immeritata. A sottolinearlo il giorno dopo l’allenatore Michele Fucili: "Dispiace perdere una partita nella quale abbiamo creato e poi fallito quattro o cinque occasioni clamorose sia nel primo che nel secondo tempo. Il rammarico è di essere stati troppo disattenti sulle reti subite, per il resto abbiamo disputato una buona partita e giocato e creato occasioni con lucidità fino al novantacinquesimo. Quando si perde sicuramente qualcosa di più si poteva fare, però nulla ho da rimproverare ai ragazzi. Un plauso ai nostri tifosi che ci hanno seguito domenica in questa lunga trasferta, ora subito testa all’ Ancona, con entusiasmo e con la consapevolezza che per il Fossombrone può essere una partita storica".

"Visto l’andamento della gara le condizioni per portare a casa un risultato positivo c’erano tutte – ammette Francesco Tramontana da sempre presente alle partite del Fossombrone – nonostante mister Fucili si sia trovato nella condizione di schierare una difesa inedita. L’ha spuntata l’Avezzano in virtù di due reti, una per tempo, con il Fossombrone in gol con Kieremateng e con due grosse occasioni da rete in chiusura di primo e secondo tempo, non sfruttate per questione di centimetri. E se al fischio finale i padroni di casa hanno festeggiato a lungo i tre punti che significano salvezza il ‘Fosso’ può recriminare per l’occasione perduta, pur tuttavia senza fare drammi".

Ma la partita di domenica passa subito agli archivi perché giovedì pomeriggio si ritorna in campo per un match che vale una finale: al ‘Bonci’ arriverà infatti l’Ancona che l’altro ieri ha scavalcato in classifica proprio il Fossombrone posizionandosi in zona playoff. "I dorici ci hanno scavalcato – dice il direttore generale del club metaurense Marco Meschini – ma l’obiettivo nostro è quello di fare i punti per ritornare avanti a loro".

Di certo un avversario ‘tosto’, ma non impossibile in quanto durante la stagione il Fossombrone ha dimostrato di potersela giocare contro qualsiasi squadra. "Sarà sfida intensa– aggiunge Tramontana – e servirà l’apporto del pubblico, quel pubblico e quei tifosi appassionati anche domenica presenti nella lontana Avezzano, e che nonostante la sconfitta hanno applaudito a lungo I ragazzi". Ecco il calcio che piace: al di là dei risultati (che comunque contano sempre e che in questi ultimi anni non mancano) c’è la passione e l’attaccamento al proprio club. Fossombrone ormai è un bell’esempio di come si deve far calcio. Amedeo Pisciolini