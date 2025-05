Fossombrone sfida il Teramo nella finale playoff del girone F

La favola del Fossombrone continua. Il club metaurense dopo aver espugnato il "Gran Sasso D’Italia" in quel de L’Aquila, domenica prossima per la finale playoff del girone F andrà a far visita al Teramo, compagine che l’altro ieri ha strapazzato il Chieti con un roboante 4 a 1 ma che in campionato nella gara d’andata al Bonci di Fossombrone aveva dovuto soccombere alla forza dei biancoazzurri con lo stesso punteggio (tripletta di Casolla e gol di Amerighi) riscattandosi al ritorno (il 5 gennaio) con il gol vittoria di Cipolletti.

"Dopo la bella impresa di domenica a coronamento di un’annata speciale che a Fossombrone ricorderanno per sempre – commenta il diesse Pietro D’Anzi – ci accingiamo ad affrontare il Teramo, squadra che abbina gioco e intensità agonistica con elementi di qualità in tutti i reparti. Squadra molto difficile da affrontare, soprattutto ora dove per i vari motivi ci mancheranno giocatori importanti come Giunchetti, Bucchi, Conti, Casolla e Torri. Non perché chi li sostituisce è da meno, ma ci avrebbero per lo meno consentito di effettuare dei cambi altrettanto importanti in questo finale, dove il campionato così avvincente ci ha logorati sia mentalmente che fisicamente".

"Anche se stanchi per la lunga stagione – aggiunge mister Michele Fucili – siamo contenti e orgogliosi di allungare ancora di una settimana gli allenamenti e prepararci per una finale playoff prestigiosa e all’inizio di stagione insperata. Grande merito alla società per gli sforzi che fa per ottenere questi risultati, capitanata dal presidente Nardini primo artefice di questa bella realtà. Cerchiamo di vivere ogni momento con grande entusiasmo sia noi in campo che Fossombrone tutta per questo storico traguardo e seppur rimaneggiati per le sicure assenze di Conti, Bucchi, Giunchetti e quelle al momento probabili di Casolla, Broso e Torri, vogliamo prepararci al meglio in settimana e mettere in campo domenica tutto quello che abbiamo senza nessun tipo di rimorso. Affrontiamo il Teramo che nel loro campo sintetico è particolarmente temibile e sappiamo già che servirà una partita di spessore sotto tutti i punti di vista. Avremo un bel seguito anche da parte dei nostri tifosi che ci seguono sempre con calore".

"Questo è il punto più alto che abbiamo toccato in questi 75 anni di storia e questo fa pensare a dove ci hanno portati questi ragazzi – sottolinea dopo la vittoriosa trasferta in terra d’Abruzzo il dg Marco Meschini – in primis i complimenti al mister, alla squadra e a tutti quelli che le sono vicini. Detto questo la vittoria de L’Aquila è una ‘ciliegiona’ sulla torta, abbiamo fatto una partita concentrata, attenta, tanti complenti a tutti".

Amedeo Pisciolini