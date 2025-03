Fossombrone Un derby vinto con la testa

Sono punti che valgono il doppio quelli conquistati domenica dal Fossombrone al ‘Bruno Recchioni’ di Fermo perché l’avvicinano alla salvezza matematica e la proiettano al quinto posto, in una posizione utile per i playoff. "Gara molto combattuta e difficile vista l’importanza della posta in palio per entrambe le squadre – dice mister Fucili – nel primo tempo ci sono state alcune occasioni per tutte e due le squadre e nel secondo tempo siamo stati bravi a sfruttare gli spazi che si creavano in campo e a portarci in vantaggio al momento giusto. Dovevamo sfruttare meglio le situazioni sul finire della gara e chiuderla definitivamente e soffrire di meno nel finale. Siamo stati bravi a soffrire nei momenti di difficoltà e maturi nel capire i momenti della partita e sfruttare la loro esigenza di provare a vincere. Visto i risultati degli altri campi questa è una vittoria importantissima che ci deve dare morale e convinzione in vista di domenica prossima con il Roma city. Siamo strafelici della classifica ma i conti li dobbiamo fare alla fine".

"Sfida molto equilibrata – aggiunge Francesco Tramontana da sempre vicino alla società (è stato anche presidente) e che non si perde nemmeno una partita – con i locali a caccia di tre punti vitali ed il Fossombrone in cerca dell’allungo decisivo verso la tranquillità. Sono stati i cambi di Fucili a fare guadagnare metri alla squadra e ad indirizzare la partita verso il successo. E dopo un paio di sortite in avanti è stato Amerighi a metà ripresa, a trovare la staffilata vincente. Una staffilata che poi i ragazzi, pur stringendo i denti, hanno difeso fino al novantesimo. Tre punti sofferti, ma tre punti che consentono al Fossombrone di salire in classifica a quota 41, in piena zona playoff. Una classifica che non deve sorprendere, visto quanto i ragazzi hanno mostrato in tutto l’arco della stagione, ed una classifica che la squadra alla fine ha festeggiato a lungo con i ragazzi del ‘Botty’, artefici anche oggi di un tifo incessante. Ora mancano sei gare alla fine, di cui quattro in casa, ed il Fossombrone può guardare le stelle. Una impresa sportiva, quella della società del presidente Nardini, che deve inorgoglire tutti coloro che hanno contribuito a crearla. Da domani testa alla prossima, ma intanto ci lustriamo gli occhi guardando la classifica. Il Fossombrone è quinto, godiamoci il momento e cominciamo a fissarci in mente i nomi dei ragazzi che stanno facendo l’impresa. Ancora è presto, ma la stagione sportiva 2024-2025 verrà ricordata a lungo. In alto i cuori, il ‘Fosso’ ci sta regalando un sogno".

am. pi.