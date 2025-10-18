Franciacortini fuori dalla zona playout. Ospitaletto, arriva la “big“ Cittadella. Quaresmini: "Stiamo crescendo»

Il prezioso successo alla prima nel rinnovato stadio Corioni, ai danni dell’Arzignano, ha risollevato l’Ospitaletto ai margini della zona playout. La matricola arancione è infatti salita a quota nove, appaiata, oltre che ai gialloazzurri, a Renate e a quel temuto Cittadella che sarà di scena in Franciacorta, oggi alle 17.30, nella seconda gara casalinga consecutiva. Con un avversario appena sceso dalla Serie B, ma partito col freno a mano tirato, l’allenatore orange mette in guardia i suoi giocatori.

"Ci aspetta una gara complicata. Per noi è uno stimolo affrontare una squadra come il Cittadella che, all’inizio, era accreditato per un campionato di vertice. Si sfidano due formazioni in salute. Loro - le parole dell’allenatore - hanno cambiato modulo, hanno qualità e più esperienza di noi. Hanno ambizioni diverse dalle nostre e faranno una stagione nelle zone alte della classifica. Siamo pronti a dare filo da torcere". Dopo le ultime prestazioni, l’autostima si è alzata: "Abbiamo tutto per fare una grandissima partita. Per quello che riguarda il risultato, poi, dovremo essere bravi a far pendere dalla nostra parte le diverse componenti che lo possono determinare", ha concluso Quaresmini.

Ospitaletto (4-4-2): Sonzogni; Regazzetti, Possenti, Sinn, Nessi; Gualandris, Panatti, Ievoli, Messaggi; Bertoli, Gobbi. All. Quaresmini.Luca Marinoni