Franciacortini fuori dalla zona playout. Ospitaletto, arriva la “big“ Cittadella. Quaresmini: "Stiamo crescendo»
Un ko nelle ultime quattro gare. Fischio d’inizio alle 17.30. "Loro hanno ambizioni diverse. ma abbiamo tutto per imporci".
Il prezioso successo alla prima nel rinnovato stadio Corioni, ai danni dell’Arzignano, ha risollevato l’Ospitaletto ai margini della zona playout. La matricola arancione è infatti salita a quota nove, appaiata, oltre che ai gialloazzurri, a Renate e a quel temuto Cittadella che sarà di scena in Franciacorta, oggi alle 17.30, nella seconda gara casalinga consecutiva. Con un avversario appena sceso dalla Serie B, ma partito col freno a mano tirato, l’allenatore orange mette in guardia i suoi giocatori.
"Ci aspetta una gara complicata. Per noi è uno stimolo affrontare una squadra come il Cittadella che, all’inizio, era accreditato per un campionato di vertice. Si sfidano due formazioni in salute. Loro - le parole dell’allenatore - hanno cambiato modulo, hanno qualità e più esperienza di noi. Hanno ambizioni diverse dalle nostre e faranno una stagione nelle zone alte della classifica. Siamo pronti a dare filo da torcere". Dopo le ultime prestazioni, l’autostima si è alzata: "Abbiamo tutto per fare una grandissima partita. Per quello che riguarda il risultato, poi, dovremo essere bravi a far pendere dalla nostra parte le diverse componenti che lo possono determinare", ha concluso Quaresmini.
Ospitaletto (4-4-2): Sonzogni; Regazzetti, Possenti, Sinn, Nessi; Gualandris, Panatti, Ievoli, Messaggi; Bertoli, Gobbi. All. Quaresmini.Luca Marinoni
