FRENATA GILA. Zampata Soulé per il bis di Gasp

PISA (3-4-2-1): Semper 6,5; Lusuardi 6 (19’ st Calabresi 6), Caracciolo 6,5, Canestrelli 6; Touré 6,5, Marin 6 (38’ st Stengs sv), Aebischer 6,5, Angori 6 (37’ st Leris sv); Moreo 6 (19’ st Nzola 6), Tramoni 6 (19’ st Cuadrado 5,5); Meister 5,5. All. Gilardino 6,5.

ROMA (3-4-2-1): Svilar 7; Hermoso 6 (37’ st Celik sv), Mancini 6, N’Dicka 6,5; Wesley 6, Cristante 6, Koné 7, Angelino 6 (45’ st Rensch sv); Soulè 7,5 (46’ st El Aynaoui sv), El Shaarawy 6 (1’ st Dybala 7); Ferguson 6,5 (28’ st Dovbyk 5.5). Allenatore: Gasperini 6,5.

Arbitro: Collu 6,5.

Reti: 10’ st Soulè.

Note: amm.: Marin, Ferguson, Meister.

Due su due per la Roma, che vince anche la prima in trasferta battendo il

Pisa per 1-0 nella seconda giornata di Serie A grazie alla rete di Soulè nella ripresa. Prosegue anche la striscia positiva di Gasperini nei testa a testa con Gilardino, che ha battuto in tutti i quattro incroci. Lo stadio Arena Garibaldi ritrova la Serie A dopo 34 anni e l’atmosfera è di quelle magiche. Un entusiasmo che dagli spalti si riversa in campo, dove gli uomini di Gilardino approcciano la partita con attenzione, ma tutto questo non basta a colmare il gap tecnico.