Il Cesena crolla a Frosinone: primo ko. Ciervo non basta a riaprire i giochi

Cesena, 30 settembre 2025 – Il Cesena perde l’imbattibilità allo Stirpe uscendo fortemente ridimensionato per punteggio e storia in un match mai in forse, regalato al Frosinone sin dalla formazione iniziale con cui Michele Mignani tenta di sorprendere il suo amico Alvini. Il quale da vecchia volpe non ci casca e aggredisce i romagnoli con l’atteggiamento giusto, da squadra di grande forza fisica e mentale, e vince meritatamente una gara dominata in particolare nel primo tempo quando solo un monumentale Klinsmann impedisce ai ciociari di dilagare come

meriterebbero.

Il tecnico ligure si conferma pronto a sorprendere e lo fa a Frosinone come lo scorso anno a Salerno. Stoppa clamorosamente i gioielli di casa bianconera tenendoli in panchina, non giocano dall’inizio Shpendi, Berti e Francesconi nel segno di un turnover spregiudicato e strano visto che si fermano i più giovani della covata che di solito recuperano in fretta dopo le fatiche ravvicinate; al loro posto torna Bisoli, poi Bastoni e Diao a far compagnia a Blesa. Serataccia per Klinsmann, chiamato a metà del primo tempo ad alcune paratone su Kvernadze, Monterisi, nell’occasione aiutato dal palo e poi ancora sul georgiano che Ciervo non riesce a tenere.

L’occasione da urlo è di Raimondo, ex delle giovanili bianconere pre fallimento, autore di un balletto in area che ubriaca Castagnetti prima di battere a rete trovando il piedone di Klinsmann, migliore in campo per distacco. Il centrocampo romagnolo è in affanno al cospetto del grande ex della serata, Giacomo Calò, soprattutto perché davanti i bianconeri fanno fatica a tenere lo straccio di un pallone. Ruggisce solo Ciervo dal limite dell’area piccola, Palmisano intercetta senza sforzo. Per le occasioni sta 4-1, il risultato grazie a Klinsmann è inchiodato a reti inviolate.

L’illusione bianconera frana al rientro in campo e sono fatali come al solito gli ex ed i calci piazzati creati da Calò con Raimondo killer infallibile prima su punizione e poi su corner, con deviazione involontaria di Adamo che ci mette un gluteo anche sul tap in di Ghedjemis per il tris. Succede di tutto, è espulso Kvernadze per un fallaccio su Bisoli, accorcia Ciervo, palo di Bracaglia in contropiede. Naufragano i sogni di gloria del Cesena, lo scettro passa al Frosinone.

Tabellino

FROSINONE-CESENA 3-1

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Koutsoupias (28’ st Zilli), Calò; Ghedjemis (21’ st Cichella), Kone, Kvernadze; Raimondo (21’ st Vergani). A disp.: Lolic, Pisseri, Gelli, J.Oyono, Grosso, Ndow, Raychev, Masciangelo, Dixon. All. Alvini.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi (12’ st Magni), Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli (21’ st Berti), Castagnetti, Bastoni (21’ st Frabotta), Adamo; Blesa (25’ st Shpendi), Diao (12’ st Olivieri). A disp.: Siano, Amoran, Guidi, Piacentini, Celia, Arrigoni, Francesconi. All. Mignani.

Arbitro: Pezzuto di Lecce.

Reti: 2’ e 8’ st Raimondo, 11’ st Ghedjemis, 31’ st Ciervo.

Note: presenti 9.400 spettatori. Ammonito Adamo. Espulso Kvernadze. Angoli 7-3. Recuperi: 1’ pt e 5’ st.