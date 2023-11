Fucili: "Il mio Fossombrone è straordinario"

Il Fossombrone vince il derby con la Vigor Senigallia e dal settimo sale al terzo posto in una classifica che vede in seconda piazza, dietro alla capolista Samb, tre compagini. Una vittoria che legittima l’ennesima bella prestazione di una compagine che sta dimostrando di meritarsi la categoria e di potersela giocare a testa alta con tutte, nonostante le assenze, come è successo domenica e che ha costretto il mister a schierare sul fronte offensivo un trio inedito, con al centro Fagotti (2005) e ai lati Fraternali (2005) e Palazzi (2003). Tre giovani che hanno ripagato la fiducia di Fucili con una gara decisamente brillante, così come è stata positiva la prova di tutti i giocatori scesi in campo. "Avevamo bisogno di tornare alla vittoria – spiega il giorno dopo l’allenatore dei metaurensi Michele Fucili – perché pur disputando buone prestazioni ultimamente avevamo raccolto pochi punti, e averlo fatto davanti al nostro pubblico contro una grande squadra come la Vigor Senigallia e con tanti giocatori infortunati o acciaccati avvalora ancora di più la vittoria. È stata una partita equilibrata, siamo stati bravi a limitare soprattutto i loro due attaccanti ed è normale che una volta in vantaggio abbiamo perso un po’ di campo ma pur soffrendo fino alla fine grosse occasioni non le abbiamo concesse. I ragazzi sono stati encomiabili per impegno ed abnegazione. E’ stata la vittoria di tutti. Continuare con questo spirito ed entusiasmo è il nostro obiettivo e dovremo lavorare bene in settimana per prepararci all’ insidiosa trasferta di Ascoli". Il direttore generale Marco Meschini aggiunge: "Grande gara questa con la Vigor, da gran squadra e da gran gruppo quale siamo. Complimenti alla squadra al mister ed al suo staff e a tutto l’ambiente che oggi ha sofferto minuto dopo minuto con i ragazzi". Tra le note del derby la Vigor Senigallia ha fatto debuttare negli ultimi 20 minuti della gara, il nuovo attaccante Andrea Zammarchi, classe 2000 appena svincolato dall’Alma Juventus Fano e con 14 presenze la stagione scorsa in serie C nella Recanatese e in precedenza nelle fila del Cesena, Campobasso, Roma City e Tolentino (qui 27 presenze e 9 gol). Zammarchi ha preso il posto di Gianfranco D’Errico che ha scelto di cambiare squadra. Tra i pali ha giocato l’intera gara dopo la rescissione con la Luparense il portiere Edoardo Roberto. A proposito delle assenze il Fossombrone oggi valuterà le condizioni degli infortunati: Battisti, Amici, Casolla, Mea e Bio e degli acciaccati Germinale e Pagliari.

Amedeo Pisciolini