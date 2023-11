Futsal: i risultati. Unicusano, primo ko . Grifoni travolgenti

Serie A2. Arriva il primo stop in campionato per l’Unicusano futsal Ternana, in trasferta contro l’Olimpia Regium di Reggio Emilia (3-2). La partita si sblocca con la punizione di seconda battuta da Arduini. Risponde sempre dallo schema su punizione Sachet, che sale a quota cinque gol in campionato. Primo tempo che si conclude in parità, anche grazie all’ottimo intervento di Fagotti. Nella seconda frazione è ancora l’Olimpia ad andare in vantaggio, sempre su punizione. Ternana che non molla e trova il gol del 2-2 con Romagnoli ribadendo in rete dopo il palo colpito da Jodas. Il colpo del definitivo ko lo dà l’Olimpia con Edinho. Ternana che scende alla terza posizione in classifica. Unicusano Ternana: Fagotti, Corpetti, Sachet, Jodas, De Michelis, Capotosti, N.Almadori, Mariani, Persichetti, Romagnoli, Nieweglowski, Venarubea.

Serie B. I Grifoni travolgono il San Giorgio con dodici gol e consolidando la testa della classifica. Poker sia per Hachimi, che domina la classifica marcatori a quota 14 gol, e per Santoni, che segue a quota 11. A questi si aggiungono le doppiette di Angelucci e Metelli che fanno 12-3 per la squadra di casa. Grifoni che dunque si trovano a più cinque rispetto alle seconde Recanati e Audax, quest’ultima sarà proprio l’avversaria della squadra di Spello alla prossima giornata.

Dopo il successo casalingo contro il Recanati, la Gadtch cade in trasferta contro il Cerreto d’Esi alla prima vittoria in campionato. Gadtch che era riuscita ad andare in vantaggio 3-1 con i gol di Mansouri, Leandri e Introppico ma che non è riuscita a contenere uno scatenato Carlopio. Tripletta per l’ex Gubbio e Foligno a cui si aggiunge il gol di Leite, condannando così al 5-3 finale la squadra perugina. Nella prossima partita la Gadtch cercherà di rifarsi contro il C.U.S Ancona in casa.

Serie C1. Primo successo per il Real Cannara che batte in trasferta il Norcia (5-6), vince anche il CLT di misura contro l’Orvieto (2-3) vittoria che mantiene la squadra di Terni attaccata alla vetta. Vincono e vanno a pari punti a quota 9 sia il CTS Grafica contro il Corciano (8-4) che il Montegabbione contro il Lidarno (10-8). Scontro ai vertici tra Rieti e Gubbio Burano, ad aggiudicarselo è la squadra di casa (8-3) che rimane primo a pari punti con il CLT. Chiude la sesta giornata la partita tra San Martino e Ducato Spoleto (8-1), con la squadra di Gubbio che si prende la terza posizione.