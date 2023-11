Futsal: tutti i risultati. L’Unicusano trionfa. Grifoni, vittoria e vetta

Serie A2. Successo importante per l’Unicusano futsal Ternana trionfa nella trasferta di Imola (7-2), in un big match che vedeva fronteggiarsi due delle tre primatiste (insieme a Bologna). La Ternana va sotto in avvio ma rimedia subito con Jodas. Da qui gli ospiti dilagano e prima dell’intervallo trovano il doppio vantaggio con la doppietta di uno straripante De Michelis. In apertura del secondo tempo Sachet punisce la Dozzese. Squadra di casa che prova a rispondere, nuovamente con Drago che fa il 4-2. La Dozzese decide di mettere in campo il quinto di movimento, e la Ternana dilaga. Prima Jodas, poi di nuovo Sachet e infine ancora Jodas mettono la parola finea una partita giocata in modo magistrale dai ragazzi di Pellegrini. Ternana che dunque si trova in vetta in solitaria.

UNICUSANO: Fagotti, Capotosti, Sachet, N. Almadori, Giardini,Persichetti, Jodas, De Michelis, Venarubea, Romagnoli, Corpetti, Mingioni All. Pellegrini

Serie B. Successo di misura per Picchietti e i suoi, tre punti che permettono alla squadra di Spello di consolidare la vetta a più cinque dai suoi inseguitori. Squadra di casa che si affida alla coppia Hachimi-Santoni, entrambi in gol così come il veterano Angelucci. Vittoria molto importante contro Corinaldo per i Grifoni (3-2) che nella prossima giornata affronteranno, in casa, la temibile Eta Beta, uscita vittoriosa (5-3) in questa giornata contro la Gadtch e che si trova in seconda posizione. Alla Gadtch non bastano i gol di Mansouri, Mazzoli e Ginocchietti per portare punti a Perugia.

Serie C1. Torna alla vittoria, di misura, l’Orvieto dopo 2 sconfitte di fila contro il Real Cannara (3-2).Vince di misura anche il CLT, contro una combattiva CTS Grafica (3-4). Gubbio Burano chetorna da Corciano con il bottino pieno, con una solida prestazione (1-4). Successo straripanteper il Norcia nel campo del Montegabbione (5-11). Continua la sua marcia inarrestabile il Rieti ai danni della Ducato Spoleto, che non raccoglie punti da quattro giornate (9-5). Non si interrompe la striscia di risultati positivi del San Martino, che si impone in casa contro il Lidarno (8-4).