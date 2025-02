Gadda potra’ contare su un giocatore importante e non avra’ squalificati. Gulinatti recuperato per il Termoli

Ieri doppia seduta di allenamento al Del Conero, dove la squadra si allenerà anche oggi e i prossimi giorni, in vista della sfida di domenica contro il Termoli. Buone nuove per Gadda, visto che Gulinatti ha smaltito la febbre ed è rientrato a lavorare in gruppo con i compagni. Ieri un po’ di differenziato per Rovinelli, che ha precauzionalmente evitato di partecipare alla partitella, sempre per il problema al ginocchio rimediato nella sfida di Sora. Ancora assente a causa della febbre Sare, tutti gli altri a disposizione del mister, che dunque nei prossimi giorni dovrà decidere se rimettere in cabina di regia Gulinatti, reduce da alcuni giorni in cui non s’è allenato, oppure dare nuovamente fiducia a Gianelli che ha Civitanova non ha brillato, ma su un campo che non gli ha permesso di esprimere le sue qualità. L’Ancona si presenterà alla partita contro il Termoli senza squalificati, ma con diversi giocatori in diffida, ben quattro, e cioè Alluci, Boccardi, Magnanini e Rovinelli (con tre ammonizioni Belcastro, Gulinatti, Martiniello e Pecci). E’ iniziata ieri e si concluderà alla fine del primo tempo di domenica la prevendita per la partita contro il Termoli: i biglietti come al solito sono acquistabili sulla piattaforma Ciaotickets e nei negozi autorizzati. Intanto un’altra società a rischio fallimento in serie C: è la Lucchese, avversaria dell’Ancona nelle scorse stagioni, con una squadra da l’altroieri in autogestione: allenatore e giocatori dovranno pagarsi tutto fino a fine campionato, compresa la prossima trasferta a Sestri Levante.