Gara d’andata allo stadio ’Bonci’, ore 15. Entra in scena la Serie D: tocca al Fossombrone. Oggi l’esordio-test in Coppa Italia contro l’Imolese

Oggi il Fossombrone ospita l’Imolese per la prima gara della Coppa Italia di serie D. Un avversario già semifinalista di Coppa, nella passata stagione, e che domenica scorsa, al debutto nel turno preliminare della competizione, ha superato in rimonta la Sammaurese per 2 a 1. Fossombrone-Imolese sarà una prima assoluta in gare ufficiali: "Questa partita ci servirà per prepararci al debutto in campionato - osserva Michele Fucili, allenatore dei metaurensi (in foto con il ds Pietro D’Anzi) -. Davanti al nostro pubblico siamo desiderosi di disputare una buona gara, consapevoli delle difficoltà che incontreremo ma motivati. I ragazzi hanno lavorato duramente e daranno il massimo. Abbiamo alcuni acciaccati ma è normale che sia così in questo periodo. L’Imolese è una squadra forte e organizzata, con giocatori rapidi sugli esterni e con Calabrese in attacco molto bravo (in gol domenica scorsa, ndr)".

Nel frattempo serviva allargare la rosa con degli under e la cosa è stata fatta. Il direttore sportivo Pietro D’Anzi, in chiusura del mercato dei professionisti, ha ingaggiato sette calciatori: Igor Amerighi, terzino destro classe 2005 del Frosinone-Roma, Vittorio Satalino, attaccante esterno classe 2006 della Ternana, Raffaello Torri, punta centrale classe 2006 del Perugia, Emilio Roberti, terzino sinistro del Fano, Andrea Maroncelli, centrocampista classe 2006 del Cesena, Filippo Tamburrini, difensore centrale classe 2006 del Rimini, e Famara Badji, attaccante esterno classe 2006 del Senegal.

Giovedi pomeriggio il Fossombrone ha sostenuto un allenamento congiunto a Cantiano. Oltre al risultato positivo, Fucili ha ruotato un po’ tutta la rosa, completando la lunga fase di preparazione. Venerdì sera, allo stadio, c’è stata la presentazione ufficiale della squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie D e della Juniores nazionale. Prima e dopo la presentazione c’è stato anche un momento conviviale. Fossombrone-Imolese di oggi si giocherà al Comunale ‘Bonci’ di Fossombrone. L’inizio è previsto per le ore 15, oltre alla giornata calda è facile prevedere una gara intensa. Arbitro: Francesco Battistini di Lanciano. Assistenti: Antonio Bruno di Lanciano e Mirco Monaco di Chieti.

Amedeo Pisciolini