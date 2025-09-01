Gara pirotecnica, gli ospiti vincono 3-2. Lumezzane fulminato dalla super Pergolettese

Grande prestazione della Pergolettese che ieri si è aggiudicata il derby lombardo superando in trasferta il Lumezzane in un match vibrante che ha reso incerto l’esito fino alle fine. La squadra di mister Curioni ha messo sul rettangolo di gioco determinazione e organizzazione, ingredienti che hanno permesso di ottenere i primi tre punti stagionali in questa seconda giornata di lega pro. Da sottolineare le ottime prestazioni della linea mediana e del reparto offensivo che a Lumezzane è stato incisivo come chiesto dal trainer alla vigilia. Successo importante che dà morale e autostima ai giocatori in vista di un’annata che si annuncia difficile visto il valore di questo girone. Non ha sfigurato il Lumezzane che nonostante la battuta d’arresto ha disputato una buona gara. I ragazzi di mister Paci hanno dimostrato di essere squadra tosta e sicuramente sapranno rifarsi nei prossimi incontri dove bisognerà togliere lo zero in classifica. I rossoblù torneranno in campo sabato pomeriggio a Milano per affrontare l’Alcione mentre la Pergolettese ospiterà sempre sabato in serata al Voltini il Cittadella.

La cronaca della partita: al 2’ minuto di gioco Lume in vantaggio con Rolando che fulmina Cordaro con un preciso tiro rasoterra. Al 22’ arriva il pareggio della Pergolettese con l’attaccante Parker che di testa riporta le sorti della gara in parità. Al 42’ arriva il sorpasso dei cremaschi grazie a un penalty trasformato dal centrocampista ex Virtus Ciserano Careccia. Al 24’ della ripresa pareggio della squadra valgobbina con uno splendido diagonale di Ghillani. Al 43’ arriva il definitivo 2 a 3 dei gialloblù con Tremolada che anticipa il portiere di casa e devia in rete un perfetto cross di Tomaselli.

LUMEZZANE-PERGOLETTESE 2-3 (1-2)Marcatori: 2’ pt Rolando, 22’ pt Parker, 42’ pt Careccia (r), 24’ st Ghillani, 43’ st Tremolada

Raffaele Sisti