Gasbarro leader,. Tilli una scheggia. Cresce Pistolesi

Furlanetto 6: quando viene chiamato in causa, è sempre presente. Sul gol di Ruocco poteva poco.

Spedalieri 6: scivolate precise. A tratti si rivede l’affidabilità che ha sempre avuto ma è mancata in questa prima fase del campionato.

Gasbarro 6,5: cattivo ed efficace al punto giusto. Guida da leader la difesa e quando si stacca dalla linea lo fa sempre bene.

Santi 6: miglioramenti visibili rispetto all’ultima partita da titolare contro il Sestri Levante. Si è tolto di dosso la paura delle prime uscite e gioca più concentrato.

Eleuteri 5,5: si vede poco nel primo tempo. Nel secondo è più ispirato, ma poco lucido nelle scelte (dal 44’ st Pinzi: s.v.).

Scorza 6: recupera diversi palloni nella metà campo avversaria. Ottimo in interdizione, meno con il pallone tra i piedi, come in occasione della chance che poteva essere decisiva.

Fontana 6: buon lavoro davanti alla difesa. Si prende però un giallo per aver allontanato il pallone, ingenuo.

Misuraca 7: attaccante aggiunto. Ormai l’area piccola sembra il suo habitat. Lotta su ogni pallone e qualche colpo di classe lo fa vedere.

Pistolesi 6,5: non giocava titolare da quasi due mesi. In attacco non si spinge più di tanto, ma in difesa sbaglia poco. Ruocco ha fatto una magia per saltarlo. Grande crescita nel finale.

Semprini 5: Tanto lavoro sporco, ma manca d’incisività sotto porta ed è poco reattivo sulle seconde palle (dal 36’ st Paponi: s.v.).

Tilli 7,5: a mani basse il più pericoloso della Fermana. Ogni volta riesce a trovare la chiave per aprire la difesa avversaria e in alcune fasi è importante anche in ripiegamento. Unico appunto, strafà un po’ troppo. Ma per il resto partita veramente importante.

All. Protti 6,5: Torna al 3-5-2, lo stesso che a Rimini aveva brillato poco, e lascia Giandonato in panchina. Scelte coraggiose, ma ripagate. In parte però, perché sembra strano a dirsi ma la vittoria era ampiamente alla portata della Fermana. Partita letta magistralmente dal mister.