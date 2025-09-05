Gattuso e il nuovo cielo azzurro. "Voglio un’Italia umile e arrogante. Quanto ci mancano gli oratori»

La prima Italia di Gattuso avrà un compito preciso: dare ragione e torto al suo nuovo ct, o meglio alla sua immagine stereotipata, uno di quei difetti che l’ambiente del calcio non riesce a togliersi. Se sei Ringhio una volta, sei Ringhio per sempre, anche se la sua storia da allenatore dice cose molto diverse e il Gattuso che ieri si è presentato per la sua prima vigilia è tutto tranne che sbruffone e aggressivo. Se il profilo basso nasconde un vero ritorno all’identità perduta, lo scopriremo stasera allo stadio di Bergamo contro l’Estonia, classica trappola di fine estate perché quando sei obbligato a vincere parti con un sacco di pietre sulle spalle. E non avere il centravanti di casa Scamacca, tornato a casa per un risentimento muscolare, non aiuta: "Emozionarmi? Non ho tempo, ho tante responsabilità addosso. Non dormirò per i pensieri, non per le emozioni. Ma sono orgoglioso per la grande possibilità che tutta la Federazione mi ha dato. Dovremo essere umili quando si sbaglia una palla, poi arroganti per poter fare la giocata difficile. Se abbiamo la mentalità giusta la pezza possiamo e dobbiamo metterla. La differenza la fanno la testa e la fame", e fin qui possono anche sembrare cose ovvie, ma visti i chiari di luna della classifica azzurra lo sono meno di quanto si possa pensare.

E poi c’è l’altra questione, la veste diversa di un giocatore che nelle 73 presenze in azzurro, mondiale compreso, si è sempre distinto per la grinta, e ora deve metterla al servizio della ragione: "di figuracce ne abbiamo fatte anche noi, tante volte si pensa a giocar bene, ma si deve pensare a vincere, pulito o sporco. Nella storia calcistica italiana abbiamo sempre avuto la mentalità di non mollare mai, dobbiamo andare alla ricerca di quello".

Gattuso non scioglie i dubbi né sulla formazione né sul modulo, ma la sua prima Italia non sarà rivoluzionaria rispetto a quella di Spalletti. 4-3-3 favorito sul 4-2-3-1, Retegui in vantaggio su Kean, Orsolini che potrebbe trovare il posto da titolare contro quella Estonia alla quale in azzurro ha già segnato. È uno di quelli che gioca ancora con lo spirito della pallastrada, quello che oggi manca insieme con i talenti: "Non so quanti oratori abbiano chiuso, non so quanti ragazzini non giochino più per strada per ore come fino a non troppi anni fa – dice Gattuso –. Forse i genitori non si sentono sicuri a lasciarli uscire di casa, probabilmente non ci sono le strutture adatte e mancano soldi. Così i talenti vengono a mancare, anche se abbiamo giocatori buoni".

Formazioni. ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Barella, Locatelli, Tonali, Orsolini, Kean, Zaccagni. A disp. Meret, Carnesecchi, Gatti, Mancini, Bellanova, Cambiaso, Rovella, Frattesi, Raspadori, Maldini, Politano, Retegui. All. Gattuso. ESTONIA (3-5-1-1): Hein, Kuusk, Paskotsi, Peetson, Hussar, Palumets, Soomets, Shein, Schjönning-Larsen, Poom; Sappinen. All.: Henn.

Arbitro: Joao Pinheiro (Por) Stasera alle 20,45 si gioca anche Moldavia-Israele, riposa la Norvegia. Classifica: Norvegia 12 (4 partite, 13 gol fatti, 2 subiti), Israele 6 (3 gare, 7-6), Italia 3 (2 partite, 2-3), Estonia 3 punti (4 partite, 5-8), Moldavia 0 (3 partite, 2-10).