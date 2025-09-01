Gattuso: “Sono uomo di pace ma contro Israele dobbiamo giocare”

Firenze, 1 settembre 2025 – “Sono un uomo di pace, mi auguro che la pace ci sia in tutto il mondo, fa male al cuore vedere civili e bambini che lasciano la vita; dopo però facciamo un altro mestiere, il presidente Gravina si sta dando da fare per trovare soluzioni per riuscire a fare la gara a Udine con Israele in modo perfetto”. Lo ha detto il neo ct Gennaro Gattuso durante la prima conferenza a Coverciano. “Israele è nel nostro girone, ci dobbiamo giocare, purtroppo c'è una guerra in atto e questo fa male”, ha rimarcato Gattuso.

Lunedì 8 settembre gli azzurri affronteranno Israele, una partita che è diventata un caso. Diversi politici hanno infatti chiesto un “atto di coraggio” da parte della Federazione invitandola a boicottare l’incontro per protesta contro l’azione militare (con migliaia di vittime fra bambini e civili) del governo israeliano nella Striscia di Gaza.

A Coverciano è iniziato il ritiro che porterà l’Italia ad affrontare due partite del girone di qualificazione per i prossimi mondiali 2026. Gattuso ha affrontato vari temi.

"Donnarumma deve sistemare due-tre cose, poi farà le visite mediche e firmerà il contratto con il Manchester City". Lo ha annunciato a Coverciano il ct della Nazionale, Rino Gattuso.

"Noi dobbiamo preparare bene la partita con l'Estonia (venerdì 5 settembre a bergamo), non dobbiamo pensare a fare tanti gol. Ne abbiamo fatte poche di goleade nella nostra storia. Dobbiamo pensare ad entrare in campo con voglia e veemenza, rispettando l'avversario ma non dobbiamo avere paura di nessuno". ha detto il ct azzurro Rino Gattuso dal ritiro di Coverciano, dove la Nazionale italiana da oggi inizierà a preparare la gara di qualificazione ai prossimi Mondiali, quella in programma venerdì prossimo a Bergamo contro l'Estonia. "Non ho ancora fatto nessuna riunione con i giocatori, oggi saluterò tutti prima dell'allenamento. C'è poco da parlare, c'è da stare bene insieme e lavorare bene", ha concluso Gattuso.

"Scamacca resta qua, lo valuteremo in questi giorni, ha dei fastidi al ginocchio. Lo ringrazio perché è voluto rimanere e ringrazio anche l'Atalanta. Tonali ha un piccolo problemino ma deve solo gestirlo. Tutti gli altri sono al 100%". ha detto il Ct.