Gattuso nuovo ct della Nazionale italiana: sfida e ricostruzione azzurra

Habemus ct. La fumata bianca era annunciata, ma non per questo basta di per sé a dissolvere il grigiore plumbeo di questa Nazionale sprofondata in un limbo che non le sarebbe proprio.

C’è Ringhio alla guida dell’Italia. E non si potrebbe pensare a una persona più motivata di lui per questo ruolo, con una vocazione azzurra più intima e gagliarda. Il compito è arduo: rianimare un gruppo parso spaesato, in Norvegia ma non solo, ben oltre i limiti tecnici e fisici con cui da tempo dobbiamo fare i conti.

La nomina del 47enne che in panchina ha maturato svariate esperienze – Sion, Palermo, Pisa, Milan, Napoli, Valencia, Olympique Marsiglia e Hajduk Spalato – è parsa la più logica e la migliore possibile per il dopo Spalletti, come già sottolineato dal capodelagazione Gigi Buffon: uno sponsor speciale e il più forte per Rino.

La ricostruzione parte già adesso. Il 5 settembre arriverà in un amen, e la gara contro l’Estonia a Bergamo che non sarà di difficoltà estrema, come non lo era quella con la Moldova vinta senza dare però segnali di rivalsa e vitalità. C’è curiosità sul tipo di assetto tattico che vorrà adottare Ringhio. Una firma sul cambiamento potrebbe essere quella del passaggio alla difesa a quattro, inizialmente adottata da Spalletti, ma poi abbandonata.

Gattuso, nel suo passato in panchina, ha spesso scelto il 4-3-3 o il 4-2-3-1. Se invece non vorrà rinunciare al reparto arretrato a tre, potrebbe non voler scendere a compromessi riguardo al tridente, lanciando un 3-4-3.

Va da sé che gli interpreti siano molto più importanti della loro disposizione. E qui si vedrà se il discorso di lanciare i giovani varrà veramente. Si aspetta un ritorno di Scalvini dietro, così come sembra irrinunciabile la presenza di Buongiorno. In mediana, saranno Barella e Tonali gli elementi su cui puntare. In avanti, pare scontato che al momento la punta più calda sia Kean.

Scenari tattici inevitabilmente variabili, ma quello che il nuovo ct non vorrà mai venire meno è lo spirito di una Nazionale che ora non è nemmeno lontano parente di quello della cavalcata mondiale del 2006.

Anche per questo lo staff che assisterà il commissario tecnico è proprio legato a quell’epica vittoria in Germania. Ci sono Leo Bonucci e Simone Perrotta, c’è soprattutto Gigi Buffon come capodelagazione, colui che non a caso ha di fatto ufficializzato Gattuso sabato sera dopo la vittoria dell’Under 21 contro la Slovacchia agli Europei.

L’esonero di Spalletti e il no di Ranieri sono già dietro le spalle. Se questa Italia un errore deve evitare, è quello di guardarsi indietro e incespicare nei rimpianti. Naturalmente, è scontato che una singola persona non possa ribaltare d’incanto l’inerzia che sta penalizzando un intero movimento. Ma la voce forte di Ringhio, il suo credo calcistico sono capaci di superare certi muri, dando un messaggio che non riguarda i soli giocatori della Nazionale. Il presidente federale Gravina sottolinea quanto l’azzurro caratterizzi l’essere più prfondo del nuovo ct. Nessuno ha la bacchetta magica, eppure i margini per inseguire ancora i prossimi Mondiali sono già ristretti. Serve una grinta alla Gattuso, 19 anni fa in Germania non eravamo i favoriti.