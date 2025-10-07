Gattuso sull'esclusione di Chiesa: “Non si sente ancora al 100%”

Roma, 7 ottobre 2025 – IL campionato è fermo, ora è il turno delle Nazionali per la seconda sosta di questa stagione. Torna in campo l'Italia di Gattuso, che dovrà giocare contro Israele ed Estonia le due gare di qualificazione ai prossimi Mondiali. Gli azzurri si trovano al secondo posto nel Gruppo I, a -6 dalla Norvegia ma con una gara in meno. Haaland e compagni, inoltre, sono anche decisamente avanti per quanto riguarda la differenza reti, con un +16 rispetto all'Italia. Centrare la qualificazione diretta è difficile: data la differenza reti così elevata, servirebbe un passo falso della Norvegia nelle gare restanti, ma l'Italia ha comunque il dovere di crederci e provarci. Per questo, contro Israele ed Estonia serviranno non solo i sei punti, ma anche un gran numero di gol. Queste due nazionali sono state le avversarie degli azzurri anche nella scorsa sosta: se contro l'Estonia Gattuso si è potuto dire soddisfatto data la rotonda vittoria per 5-0, contro Israele non è andata benissimo, con la vittoria per 5-4 che ha fatto storcere il naso a molti. Ora, però, è un'altra storia e in queste due gare servirà la miglior Italia. Nei giorni scorsi, Gattuso ha diramato le convocazioni e ora lavora con il gruppo a Coverciano, in attesa della prima sfida, in programma per sabato. Tra i giocatori chiamati dal ct non c'è Federico Chiesa, reduce da un ottimo inizio di stagione con il Liverpool, e in tanti hanno chiesto delle spiegazioni a Gattuso, che ha risposto in conferenza stampa. Queste sono state le sue dichiarazioni: “Parlo spesso con i miei giocatori e con Chiesa facciamo una lunga chiacchierata ogni settimana. Lui sa qual è il mio pensiero su di lui, ma bisogna rispettare quello che dice il giocatore: la verità è che lui non si sente al 100% e vuole essere pronto al 100%”. Dopo una prima stagione complicata con il Liverpool, in questa nuova annata l'ex Juventus è partito a razzo, segnando due gol e fornendo due assist in sei partite tra Premier League, EFL Cup e Community Shield. Inizialmente si pensava che potesse partire nel mercato estivo, ma dopo la rete nella prima giornata contro il Bournemouth si è guadagnato la fiducia di Slot, che ha messo il veto sulla sua cessione e l'ha reintegrato in rosa. Ora l'ex Juventus è concentrato sul ritrovare la forma migliore, per poter poi tornare in Nazionale.