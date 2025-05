Serie A, Genoa-Milan: Vieira sceglie Messias dal 1'. C'è Jovic nell'attacco rossonero

Genova, 5 maggio 2025 – L’appendice conclusiva della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A di calcio sarà la sfida che andrà in scena questa sera alle 20.45 (il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN) allo Stadio Marassi tra Genoa e Milan, due squadre che non hanno ormai quasi più nulla da chiedere ma che per diversi motivi puntano a ben figurare comunque.

Nonostante la salvezza conquistata, il tecnico rossoblù Patrick Vieira – che è un ex di serata visti i brevi trascorsi in rossonero da giocatore – non vuole comunque vedere i suoi mollare: “Sulla salvezza non ho mai avuto dubbi perché altrimenti non sarei qui. Ho grande fiducia nel gruppo per l’atteggiamento che ha avuto lavorando con orgoglio e determinazione. Contro il Milan non voglio però vedere un gruppo che molla perché non lo ha mai fatto e non accetterei che lo facesse adesso. Saremo sempre concentrati perché vogliamo vincere. Il Milan? Guardando le loro qualità in fase offensiva ed individuali, mi aspetto una squadra pronta a conquistarsi un posto in Europa e fare molto bene in queste ultime partite”. Punta ad arrivare nel miglior modo possibile alla finale di Coppa Italia – che rappresenta per i rossoneri, a meno di impreviste sorprese, la principale possibilità di entrare in Europa – il Milan di Sergio Conceiçao che punta quindi a tenere in alto l’asticella dell’attenzione e della concentrazione: “Come detto fino ad ora, dobbiamo cercare di pensare a partita dopo partita, provando a migliorare quello che c’è da migliorare e di essere una squadra migliore giorno dopo giorno”. Nonostante la Coppa Italia sullo sfondo, il tecnico portoghese non vuol sentir parlare di turnover o gestione al risparmio della rosa: “Non bisogna gestire nulla. Ogni giorno abbiamo la responsabilità di lavorare per un club importante come il Milan. Abbiamo fatto il campionato che abbiamo fatto, ma c’è sempre la responsabilità di dimostrare di avere qualità e di essere una squadra diversa da quella che abbiamo fatto vedere in certe occasioni. Lavoriamo per questo”.

Le possibili scelte di Vieira e Conceiçao

Il tecnico del Grifone Vieira deve fare i conti con una lunga lista di assenze (mancheranno Cuenca, Ekuban, Malinovski, Miretti e Onana) e punterà sul 4-2-3-1: saranno Sabelli, De Winter, Vasquez e Martin a comporre la linea a quattro di difesa davanti a Leali, mentre Frendrup e Masini formeranno la diga in mediana. Davanti, Zanoli, l’ex rossonero Messias – in vantaggio su Ekhator - e Ahanor avranno il compito di supportare la punta Pinamonti. Si affida ancora al 3-4-2-1 il tecnico del Milan Sergio Conceiçao che sceglie Gabbia, Tomori e Pavlovic per formare il trio di centrali a protezione di Maignan. Jimenez e Theo Hernandez agiscobno invece sulle fasce, con Fofana e Reijnders a comporrre il duo in mezzo al campo. Davanti, infine, torna titolare Jovic (indisponibile in extremis con il Venezia), supportato da Pulisic e Leao. Orari e dove vedere la gara: la gara Genoa-Milan, valida come ultimo posticipo della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A di calcio, sarà trasmessa oggi, lunedì 5 maggio, in diretta e in esclusiva su DAZN che la trasmetterà anche in streaming sulle sue app per dispositivi mobili, smart TV e PC e sul suo sito.

Probabili formazioni:

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Messias, Ahanor; Pinamonti. All. Vieira. Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao; Jovic. All. Conceiçao