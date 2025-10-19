Genoa-Parma 0-0, Suzuki è insuperabile

Genova, 19 ottobre – Finisce 0-0 la sfida di Marassi tra Genoa e Parma. Un punto che galvanizza soprattutto i ducali che, dopo essere rimasti in dieci per tutto il secondo tempo a causa dell’espulsione al 42’ di Ndiaye, pur avendo effettuato un solo tiro contro i 23 degli avversari, hanno saputo resistere con le unghie e con i denti agli assalti un Genoa decisamente poco concreto in zona gol e uscito tra i fischi del pubblico di fede rossoblù. Grandi meriti per questo prezioso punto esterno conquistato in trasferta dal Parma vanno ascritti al portiere Zion Suzuki che, dopo aver neutralizzato la conclusione di Vitinha attorno alla mezz’ora di un primo tempo avaro di emozioni, è salito in cattedra nella ripresa, rivelandosi a dir poco decisivo nel finale quando ha prima neutralizzato un colpo di testa a botta sicura di Ekhator e poi parato il rigore di Cornet a pochi istanti dal 96’.

Espulso Ndiaye nel Parma

Il primo tempo offre ben pochi sussulti: è il Parma a prendere maggiormente l’iniziativa con una costruzione dal basso a quattro per cercare di stimolare il pressing avversario e costringere i rossoblù a scoprirsi. Sono Cutrone da una parte e Vitinha dall’altra i giocatori senza dubbio più pimpanti ma – anche per via dei tanti duelli in mezzo al campo che spezzano molto il gioco – delle vere e proprie occasioni da rete non se ne vedono fino al 28’ quando proprio il portoghese in forza ai rossoblù, sugli sviluppi di un calcio di punizione, colpisce di testa e costringe Suzuki all’intervento provvidenziale sul primo palo. È senza dubbio questo, in un primo tempo i cui ritmi vanno sempre più scemando, l’episodio maggiormente degno di nota, assieme ovviamente all’espulsione di Ndiaye che al 42’, dopo aver già rimediato un cartellino giallo per un fallo su Malinovskyi al 37’, entra in ritardo anche su Vitinha e riceve anche il secondo lasciando i suoi in dieci. Un’inferiorità che costringe Cuesta a correre ai ripari inserendo Valenti al posto di Bernabé per avere maggior copertura e arrivare all’intervallo senza correre ulteriori rischi.

Uno strepitoso Suzuki salva il risultato: rigore parato a Cornet

Dopo la pausa arrivano altri due cambi: nel Parma entra anche Ordonez al posto di Almqvist mentre Vieira getta in mischia Valentin Carboni togliendo Sabelli. Proprio l’argentino si presenta in partita con una conclusione potente ma poco angolata sugli sviluppi di una punizione battuta da Malinovskiy e respinta con i pugni da Suzuki. Con l’obiettivo di sfruttare al meglio l’uomo in più, il Genoa aumenta via via i giri del motore e al 62’ si fa vedere per ben due volte dalle parti di Suzuki con i tentativi di Malinovskiy (tiro respinto dal portiere dei ducali) ed Ekuban (conclusione murata dalla difesa). Vieira, dopo essersi giocato anche la carta Venturino, decide allora di aumentare il peso e l’incisività dell’attacco gettando in mischia anche Colombo ed Ekhator al posto di Ekuban e Frendrup. L’attaccante reduce dalle gare con l’Italia Under 21 si presenta con un paio di buone iniziative ma non basta perché, pur attaccando con molti uomini, i rossoblù non riescono a scalfire il muro difensivo di un Parma che si copre con grande attenzione e spirito di sacrificio, grazie anche allo straordinario lavoro tra i pali di Suzuki, che all’82’ compie un miracolo neutralizzando il colpo di testa a botta sicura di Ekhator su cross di Venturino. La ciliegina sulla torta il portiere degli emiliani la mette però a pochi secondi dal 96’ quando neutralizza un rigore guadagnato da Ekhator e battuto in maniera non irresistibile da Cornet, mettendo così la sua firma in calce sullo 0-0 finale. Il tabellino: Genoa: (4-2-3-1): Leali; Sabelli (dal 46’ Carboni), Ostigard, Vasquez, Ellertsson; Masini, Frendrup (dal 66’ Colombo); Norton-Cuffy, Malinovskyi (dall’81’ Cornet), Vitinha (dal 57’ Venturino); Ekuban (dal 66’ Ekhator). All. Vieira Parma: (3-5-2) Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Almqvist (dal 46’ Ordonez), Bernabé (dal 43’ Valenti), Keita, Estevez (dall’87’ Troilo), Britschgi; Cutrone (dal 79’ Sorensen), Pellegrino (dall’87’ Djuric). All. Cuesta. Note – Ammonizioni: Malinovskyi (Genoa), Britschgi (Parma), Estevez (Parma), Colombo (Genoa). Espulsioni: Ndiaye (Parma, doppio cartellino giallo).