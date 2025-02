Balotelli, col Genoa non è ancora finita: "Voglio restare"

"Provo a mantenere la mia promessa. Sono un uomo di parola". Mario Balotelli (nella foto), in una story su Instagram, mostra lo stemma del Grifone sulla sua maglia del Genoa e così dichiara la propria intenzione di restare in un club che lo ha riportato in serie A, anche se con soddisfazioni per ora molto relative. L’attaccante 34enne, arrivato a fine ottobre su richiesta di Gilardino, ha poi trovato pochissimo spazio con Vieira in panchina, tanto che – per ammissione dello stesso ds Ottolini – sembrava imminente il divorzio durante il mercato di gennaio. Alla fine però Balotelli è rimasto e sembra intenzionato a voler convincere il tecnico francese a dargli una chance.

Dal suo arrivo in rossoblù, Super Mario ha giocato appena sei gare di campionato, per un totale di soli 57 minuti in campo. Due i cartellini gialli rimediati, zero i gol e zero gli assist. Il paradosso è che il Genoa, proprio con lui in rosa, si è decisamente risollevato ed è ora a +6 sulla zona retrocessione. Merito sicuramente di Vieira, tecnico che Balo aveva avuto al Nizza con tanto di palesi incomprensioni.

Nelle rotazioni, l’ex azzurro si trova dietro al punto fermo Pinamonti, ma anche anche a Vitinha, Ekhator, Ekuban, Cornet, Messias e Venturino. Nel tridente, Vieira ha anche proposto recentemente Zanoli e Miretti. L’ingaggio di Mario è di 250mila euro netti fino a fine stagione. Difficile pensare, in ogni caso, che in estate cercherà un’altra destinazione, a caccia dell’ennesima ultima chance della carriera.